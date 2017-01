En Gironde, qui soutient qui pour la primaire de la gauche ?

Sept candidats sont en lice au premier tour de la primaire de la gauche le dimanche 22 janvier. En Gironde, beaucoup d'élus socialistes ont déjà fait leur choix.

A 3 semaines du premier tour de la primaire de la gauche, 2 candidats se détachent en nombre de soutiens en Gironde. C'est d'abord Manuel Valls qui reçoit le plus de parrainages de parlementaires PS : les députés Gilles Savary, Florent Boudié, Martine Faure, Pascale Got, mais aussi les sénateurs Alain Anziani, Philippe Madrelle et Françoise Cartron ont décidé de soutenir l'ancien premier ministre. Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine et aussi député de Gironde, se rajoute à cette liste.

Côté élus locaux, c'est Benoit Hamon qui tient la corde en Gironde avec le parrainage de 11 conseillers départementaux dont plusieurs vice-présidents du département, 2 conseillers régionaux, plusieurs maires ou encore Naïma Charaï actuelle suppléante de Noël Mamère à l'assemblée nationale. Benoit Hamon pourrait tenir un meeting vers la mi janvier en Gironde.

Vincent Peillon en embuscade

Catherine Veyssy, vice-présidente du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, copréside quant à elle le comité politique de Vincent Peillon; les députées Marie Recalde et Sandrine Dousset ont aussi rejoint l'ancien ministre de l'Education Nationale. Vincent Peillon pourrait se rendre en Gironde durant sa campagne.

Un soutien en revanche plus inattendu pour le député PS du Blayais Philippe Plisson qui ne rejoint pas un candidat socialiste mais l'écologiste François de Rugy.

Peu de soutiens pour 3 candidats de la primaire

Arnaud Montebourg, la radicale de gauche Sylvia Pinel et le président du Front Démocrate Jean-Luc Bennahmias ont peu de soutiens d'élus en Gironde. Mais du côté des mandataires locaux de l'ancien ministre du redressement productif on souligne l'existence d'une bonne base militante et le succès des apéros et ateliers thématiques.

Le silence est d'or

2 élus socialistes importants dans le département ont décidé de ne soutenir personne d'ici le premier tour. C'est le cas de la députée de Bordeaux et ancienne ministre Michèle Delaunay ainsi que de Philippe Buisson maire de Libourne et chargé de mission à l'Elysée auprès de François Hollande. Ils restent attentifs aux arguments des uns et des autres et seront devant leur télé lors des 3 débats qui précéderont le premier tour de la primaire le 22 janvier.