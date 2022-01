En Haute-Garonne, avec sa future Assemblée citoyenne, Georges Méric veut "réenchanter la politique"

Le président socialiste du département de la Haute-Garonne a présenté ses vœux 2022 cette semaine, une année qui sera marquée par l'engagement social renforcé de la collectivité, l'avènement de l'Assemblée citoyenne et à l'échelle nationale, l'élection présidentielle. Georges Méric soutient Anne Hidalgo. Il était l'invité de France Bleu et France 3 Occitanie ce jeudi matin.

Près de la moitié du budget départemental est consacré au social.

Bien sûr, la crise pandémique a créé aussi une crise sociale sévère avec les plus pauvres, qui sont encore plus pauvres. Et les ultra riches sont encore plus riches. C'est une injustice quand on compare la précarité aux dividendes du CAC40, c'est un vrai scandale.

Vous voulez mettre en place pour les jeunes un revenu de base. Avez-vous eu le feu vert du préfet ?

Pas encore, le préfet est en pleine réflexion. Quand on voit la situation sociale des jeunes, je me dis qu'une expérimentation de ce revenu d'intégration républicaine de 500 euros maximum doit pouvoir être réalisé. Il faut voir ce que cela donne.

L'autre événement dans le département, c'est cette future assemblée citoyenne que vous allez mettre en place à l'automne. Expliquez-nous, ce sont des habitants qui vont être choisis pour débattre pour de vrai avec les élus ?

Absolument. C'est un dossier complémentaire au dialogue citoyen que nous pratiquons depuis six ans. Nous avons fait 450 réunions de dialogue citoyen avec plus de 20.000 personnes. Avec cette assemblée citoyenne, 162 citoyens volontaires seront tirés au sort avec une répartition géographique sur tous les cantons. En 2023, nous allons instaurer aussi le droit d'interpellation qui sera intéressant. La démocratie participative est essentielle dans la défense de la République.

Espérez-vous réconcilier les citoyens avec la politique à quelques semaines de la présidentielle ?

Cela fait six ans qu'on travaille sur la démocratie participative. Donc, c'est un mouvement de fond que nous avons créé et je pense que les citoyens veulent être entendus, veulent être écoutés, veulent participer. Il faut ré-enchanter la démocratie, la démocratie, la pratique démocratique, notamment par le peuple, par le dialogue citoyen que nous avons instauré.

La candidate socialiste Anne Hidalgo fera bien un meeting à Toulouse en fin de campagne, début avril, comme le veut la tradition. Vous serez à ses côtés ?

Bien sûr, Anne Hidalgo montre une résilience extraordinaire aujourd'hui face au bashing permanent qu'elle ne mérite pas et qui créé une façon d'être inaudible. Elle a un projet de 70 propositions qui ont été largement travaillées, qui sont finançables. Donc, c'est une candidature sérieuse d'une responsable politique forte en France.

Peut-elle inverser la tendance ?

Je pense que la social démocratie a sa part en France comme en Europe. Et aujourd'hui, on connait un creux de la vague pour plusieurs raisons. Mais je pense que ce créneau de république sociale et écologique, c'est une réponse politique fondamentale. Anne Hidalgo a été désignée démocratiquement au Parti socialiste, je m'en tiens à cela.

Que dites-vous à Christiane Taubira, qui s'est lancée également dans la course ?

Je respecte Christiane Taubira mais c'est une nouvelle candidature de division parce que la primaire dite populaire n'est pas une primaire. Une primaire, c'est un débat sur les dossiers et sur les programmes, nous en avons un à défendre. Cette primaire populaire est un ressenti par rapport à la personnalité des candidats. En décembre, Anne Hidalgo voulait y participer, mais Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon ont refusé. Pourquoi voulez-vous qu'elle y participe alors que les autres n'y seront pas ?

L'Assemblée Citoyenne ce sera quoi ?

La campagne de communication démarrera le 5 février avec un appel à candidatures. Le Département est à la recherche de 162 citoyens, qui à raison de trois ou quatre sessions plénières par an, participeront directement aux décisions prises par les conseillers départementaux. Les candidats seront tirés au sort, ils seront 6 par canton, de toutes catégories socio-professionnelles. Il s'agira d'un mandat de deux ans, pour lesquels les participants seront indemnisés lorsqu'il leur faudra se déplacer au Conseil départemental à Toulouse. Celles et ceux qui ne disposent pas d'équipement numérique se verront fournir des tablettes. Ils se prononceront sur les compétences du Département et sur de grands sujets comme ils auraient pu le faire pour le revenu de base, par exemple.

"Ils travailleront par petits groupes thématiques pour que chacun puisse s'exprimer. On voudrait que ceux qui ne s'autorisent jamais à prendre la parole la prennent, qu'ils aient à nouveau confiance dans la politique." - Sandrine Floureusses, vice-présidente chargée du dialogue citoyenne

"C'est intéressant de voir que dans d'autres expérimentations similaires comme les 150 participants de la convention citoyenne pour le Climat, certaines personnes étaient complètement étrangères à la politique, elles ne s'y intéressaient pas. Et elles se sont prises au jeu, on en a vu certaines s'impliquer carrément ensuite dans des mouvements et se présenter aux élections départementales et régionales", poursuit l'élue du canton de Castelginest.

Une plateforme d'inscription sera ouverte sur Internet et sur papier via des prospectus en mairie le 5 février. Les 162 citoyens seront choisis fin juin. L'assemblée citoyenne sera installée en octobre. D'autres collectivités ont déjà mis en place ce genre d'assemblée mais dans des proportions moindres, avec 30 à 40 personnes, c'est le cas de la Ville de Paris et du Département du Lot-et-Garonne.