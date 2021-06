Régionales : en Haute-Loire, Laurent Wauquiez en tête partout, sauf dans une commune

Carton (presque) plein pour Laurent Wauquiez en Haute-Loire après le premier tour des élections régionales 2021. Sur les 257 communes du département, 256 l'ont placé en tête des votes. L'exception se trouve à Chazelles, 37 inscrits, et une ligne de partage bien visible dans le petit village.

Au premier tour des élections régionales 2021, la Haute-Loire a voté massivement, et quasiment à l'unanimité pour Laurent Wauquiez, le président sortant (LR), ancien maire du Puy-en-Velay. Quasiment, puisque une commune altiligérienne se distingue : Chazelles, 37 inscrits, qui place Laurent Wauquiez ex-aequo avec la candidate écologiste Fabienne Grébert.

Une ligne de partage dans le village

De mémoire de maire, c'est la première fois que Chazelles vit cette situation. Au premier tour des élections régionales, ce dimanche 20 juin 2021, le dépouillement donne lieu à un bel ex-aequo : sept inscrits ont glissé un bulletin pour Laurent Wauquiez, le président LR sortant. Et sept autres ont voté pour son opposante écologiste, Fabienne Grébert, candidate inconnue avant les élections.

En 2015, ça n'avait pas fait un pli : Laurent Wauquiez avait remporté la moitié des voix. Depuis, le village a changé, nous explique son maire Bernard Vissac, 43 ans de mandat. De nouveaux habitants, des "néo-ruraux", sont venus s'installer dans la commune, et avec eux, des idées nouvelles ont fait leur chemin, notamment autour de l'écologie.

Pourtant, Bernard Vissac le reconnait très simplement, il a fait campagne pour le président sortant : "j'ai défendu Laurent Wauquiez jusqu'au bout. Il a beaucoup aidé sur la commune, pour l'entretien des routes, les pistes forestières et l'adduction d'eau par exemple, et je l'ai fait savoir" indique-t-il. Pour le deuxième tour dimanche, il s'inquiète un peu : avec le jeu du report des voix et l'union des listes de gauche, les résultats pourraient être très serrés.