En Haute Saone le PS n'a pas disparu

Le combat des législatives s'annonce particulièrement compliqué pour un parti socialiste en pleine déconfiture mais le patron du PS en Haute Saone ne jette pas l'éponge. Il croit encore que des candidatures socialistes ont toute leur place

Pour le premier fédéral du PS en Haute Saone il est urgent.....d'attendre "Pour l'instant il n'y a pas de majorité présidentielle, des candidats vont être désignés par "en marche" et il y aura des candidats socialistes dans toute la France martèle Loïc Niepceron. Pas question pour lui comme l'a fait Manuel Valls d'enterrer le le parti

Pour lui, la priorité est de se rassembler dans un souci d'efficacité et de justice sociale. Le message des électeurs est très clair pour Loïc Niepceron . En Haute Saone , le FN est devant dans la circonscription de Lure Héricourt. "Nous ferons attention à ne pas éparpiller nos voix" avance prudemment le patron du PS , mais lucide il rajoute "nous n'arriverons pas à trouver un seul candidat il y a trop de composantes à gauche . La droite est divisée, la gauche est émiettée et pour le moment on ne se rassemble pas autour de candidats qui n'existent pas". Le message est limpide : pour le PS il faut attendre de voir ce que les autres font.

attentons de voir si les candidats en marche sont PS compatibles

Loïc Niepceron ironise, Il y a des noms qui apparaissent et qui disparaissent , c'est la nébuleuse . A partir du moment où les candidats d' "en marche" seront connus, nous envisagerons la suite pour voir s'ils sont "PS compatibles" . Loïc Niepceron le répète à l'envi , "le parti socialiste n'a pas disparu". Au premier tour les électeurs ont choisi de barrer la route à Fillon Le Pen ils ont choisi Macron et ils lui ont donné une large majorité au deuxième tour. C'est l'analyse du patron du PS en Haute Saone qui en appelle au vote des électeurs socialistes de gauche pour trouver un compromis acceptable .