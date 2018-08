Chamonix, France

L'association Inspire réagit immédiatement à la démission de Nicolas Hulot ce mardi matin.

Dans un communiqué, les défenseurs de la qualité de l'air en vallée de l'Arve en Haute-Savoie écrivent que "Nicolas Hulot était en quelque sorte le ministre de la dernière chance pour l’environnement et le climat et sa démission confirme que _le gouvernement Macron n’a pas l’ambition de porter une véritable politique écologique_, alors que la maison brûle".

Nicolas Hulot était en quelque sorte le ministre de la dernière chance pour l’environnement et le climat—Anne Lassman-Trappier, Présidente d'Inspire 74

Nicolas Hulot était venu il y a tout juste un an, en septembre 2017, à Chamonix, sur le thème de la pollution de l'air. Anne Lassman-Trappier, la Présidente d'Inspire, estime aujourd'hui qu'elle avait compris que sa "non-venue" au mois de juin 2018 "alors qu’il souhaitait venir faire des annonces pour le 2e Plan de Protection de l’Atmosphère, était un mauvais présage".

Pour l'association, le gouvernement n'a pas laissé à Nicolas Hulot le choix de mener la politique qui était nécessaire dans les domaines de la santé environnementale.

L’aveu de son échec montre que les blocages et les freins sont puissants

Inspire salue "_l’engagement total et le courage dont Nicolas Hulot a fait preuve pour tenter de faire bouger les lignes au cœur même du gouvernement. L’aveu de son échec montre que les blocages et les freins sont puissants contre la mise en place d’une politique qui respecte l’environnement, la santé, la biodiversité et le climat_. Les lobbies économiques ont un poids démesuré dans notre démocratie et les instances politiques ont peu de marge de manoeuvre face à ces colosses".

Quant à parler d'un éventuel successeur... Ce n'est pas gagné.

"S’il n’est pas possible de faire avancer les causes écologiques vitales avec un ministre convaincu, quelles seront les chances d’obtenir des actions de la part d’un autre ministre ?", écrit Anne Lassman-Trappier.