En Haute-Vienne, un Grand Débat National "extrêmement foisonnant" pour LREM

Haute-Vienne, France

"Pour le moment, c'est vrai, ça a été lancé par les élus, maires ou députés", reconnaît Pascal Guiennet, "mais dans les jours qui viennent, il y a des réunions à l'initiative d'associations ou de simples citoyens". Le référent de la République en Marche en Haute-Vienne, répondait à 8h15 ce mardi aux 3 questions de Jérôme Edant sur France Bleu Limousin.

Pour lui, cette consultation est la bienvenue, car depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, "c'est vrai que _les réformes se sont enchaînées, et n'ont pas permis le débat, donc c'est une excellente façon de le relancer_". Pascal Guiennet a participé à plusieurs réunions, dans lesquels il n'intervient pas, du fait de sa fonction. "Mais le mouvement donne son avis" quand même.

Face au député, un ton plus revendicatif

Lors de ces débats, il note la présence de deux thèmes principaux : la justice fiscale et la justice sociale. Avec des ambiances différentes. "A Aixe-sur-Vienne, il y avait une participation importante des gilets jaunes, et un ton très revendicatif et personnel, car c'est le député (Jean-Baptiste Djebbari) qui organisait", se rappelle le référent haut-viennois de la REM, "alors qu'à Isle, hier, on était beaucoup plus dans la proposition".

Ce débat, Pascal Guiennet s'en réjouit, donc. Et souhaite qu'on s'y tienne, sans parler de référendum (un "emballement médiatique", dit-il). "Pour l'instant, on débat, et on verra ce qu'il en sort !"