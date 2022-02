EN IMAGES - A Orléans, Jean Messiha compare les électeurs d'Eric Zemmour à "des millions de Jeanne d'Arc"

La garde rapprochée d'Eric Zemmour était en visite dans le Loiret et le Loir-et-Cher ce samedi 26 février. Jean Messiha, Stanislas Rigault, mais aussi les responsables locaux du parti Reconquête dans la région ou encore le député Joachim Son-Forget se sont réunis en fin de matinée à Orléans pour la première étape d'un week-end de mobilisation dans les deux départements. Un cortège de militants du candidat d'extrême-droite va traverser le Loiret pour rallier Salbris, dans le Loir-et-Cher, où une réunion publique va se tenir, moins d'un mois après le meeting d'Eric Zemmour en Sologne. Les cadres du parti Guillaume Peltier et Nicolas Bay doivent notamment prendre la parole.

Le député Joachim Son-Forget, qui s'est rallié à Eric Zemmour, a rejoint la mobilisation ce samedi à Orléans. © Radio France - Thomas Vichard

Un cortège mené par plusieurs dizaines de "motards avec Eric Zemmour", un collectif de motards militants de Reconquête qui a vu le jour sur les réseaux sociaux. Avant leur départ, environ 300 personnes se sont massées aux Tourelles du pont George V. Lieu symbolique de l'histoire de France et de Jeanne d'Arc. Jean Messiha s'y est rapidement référé lors de son discours d'une quinzaine de minutes.

Le collectif "Motards avec Eric Zemmour" a ouvert le cortège pour se rendre dans le Loir-et-Cher. © Radio France - Thomas Vichard

Plusieurs dizaines de motards ont pris part à la mobilisation à Orléans ce samedi. © Radio France - Thomas Vichard

"L'idée que nous nous faisons de la France n'a été que très rarement majoritaire. Elle a toujours été portée par une minorité, parfois réduite à une seule personne : Jeanne d'Arc, qui a elle seule a réussi à soulever l'espérance de tout un pays pour le libérer. Et nous sommes aujourd'hui des millions de Jeanne d'Arc", a lancé l'habitué des plateaux télé. Discours acclamé par les sympathisants mobilisés ce samedi. "Aujourd'hui nous considérons que la France est menacée dans son existence, par l'intérieur et par l'extérieur, que l'identité française est menacée et qu'il faut se lever pour la défendre. Eric Zemmour est de ceux qui se sont levés et a réussi à emporté des millions de Français qui adoubent sa démarche, se reconnaissent dans sa démarche et son projet", a ensuite précisé Jean Messiha.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le rassemblement devait initialement démarrer devant la Cathédrale d'Orléans, mais la présence de militants anti-fascistes a décidé les organisateurs à changer leurs plans.

Banderole déployée par les militants de Reconquête avant les prises de parole ce samedi à Orléans. © Radio France - Thomas Vichard

à lire aussi En Sologne, des maires peu enthousiastes avant la venue d'Eric Zemmour sur les terres de Guillaume Peltier