EN IMAGES : à Remiremont, le dernier au revoir à Christian Poncelet

Les obsèques de Christian Poncelet, ancien maire de Remiremont, dans les Vosges, et ancien président du Sénat, se sont déroulées, ce vendredi 18 septembre, en l'église abbatiale de Remiremont. Plusieurs centaines de Romarimontains ont assisté à cet hommage grâce à deux écrans géants.

Un dernier au revoir, teinté d'émotion. Plusieurs centaines de Romarimontains sont venus rendre hommage une dernière fois à Christian Poncelet, leur ancien maire de de 1983 à 2001.

Deux écrans géants, situés devant l'hôtel de ville et au centre culturel, ont permis au public d'assister à la cérémonie.

Plusieurs personnalités politiques étaient présentes, Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Christian Jacob, président du parti Les Républicains, ou encore Gérard Larcher, l'actuel président du Sénat.

Forte émotion parmi le public, qui voyait en Christian Poncelet, un étendard de la Lorraine, et un fervent défenseur des Vosges. Beaucoup ont des souvenirs personnels avec leur "PonPon", c'est le cas de Daniel, " je rencontrais monsieur Poncelet à l'usine, à chaque fois il nous saluait et venait discuter avec nous. Dans la rue il me faisait une petite tape sur l'épaule."

Christian Poncelet a été inhumé au cimetière de Remiremont.