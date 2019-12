EN IMAGES - A Rennes, Nathalie Appéré lance officiellement sa campagne pour un deuxième mandat

Rennes, France

C'est devant 800 personnes mais dans une ambiance feutrée que Nathalie Appéré a lancé sa campagne, hier, mardi 10 décembre, à l'Etage, au-dessus de la salle de spectacle "Le Liberté".

La maire de Rennes a détaillé quelques propositions © Radio France - Maxime Bossonney

La soirée était aussi l'occasion de présenter les résultats des '' 200 jours pour Rennes '', une opération où plusieurs '' animateurs citoyens '' ont sondé les Rennais. Trois enjeux sont sortis de cette consultation, et ainsi plusieurs propositions de la désormais candidate Appéré pour y répondre. Elle en a dévoilé les principaux contours, autour de ces trois thèmes.

Les enjeux écologiques

Alors même si la candidate Nathalie Appéré peut compter sur le soutien d'une grande coalition de gauche, il lui manque quand même une alliance avec le parti "Europe Ecologie les Verts". Et tout l'enjeu de ces municipales dans la capitale Rennaise sera de capitaliser les votes "Verts". Nathalie Appéré et son équipe ont donc voulu, mettre l'écologie au cœur de la campagne.

L'objectif est notamment d'atteindre la neutralité carbone à Rennes à l'horizon 2050, et de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre d'ici 10 ans. Parmi les propositions de Nathalie Appéré il y a le développement d'un réseau express vélo, la part belle à l'agriculture urbaine, ou encore un renforcement des constructions de bâtiment en bois, paille ou en terre. La candidate Appéré a également promis la mise en place d'un dispositif de tram-bus en dehors de la rocade pour décongestionner ces axes routiers.

Les propositions de Nathalie Appéré pour les enjeux écologiques © Radio France - Maxime Bossonney

Les enjeux de solidarité

L'épineuse question des migrants sera, c'est certain, au cœur de la campagne des municipales à Rennes. Nathalie Appéré veut y répondre par la solidarité entre les Rennais, en développant un réseau d'hospitalité des migrants entre la Ville, les associations, les citoyens et d'autres communes. Les modalités restent à détailler.

Sur le plan social, le programme propose de développer les lieux mixtes d'habitat, par exemple des collocations entre jeunes et personnes âgées, afin de prémunir contre "tous les phénomènes d'exclusion sociale".

Enfin, sur le plan de la santé, Nathalie Appéré souhaite promouvoir une offre de soin de proximité.

Les propositions de Nathalie Appéré pour les enjeux de solidarité © Radio France - Maxime Bossonney

Les enjeux de démocratie participative

Nathalie Appéré souhaite "une démocratie plus coopérative et locale, en accompagnant la parole et les projets des Rennais. Pour cela elle veut créer de nouveaux espaces socio-culturels et associatifs à Rennes, et dans tous les quartiers. Parmi les autres propositions, la création d'un budget participatif des enfants, ou encore la création de maison du citoyen.

La candidate Appéré veut aussi ravir les votes des défenseurs de la langue bretonne. Pour cela elle propose la mise en place d'un comité consultatif du breton et du gallo, avec une délégation politique dédiée à ces sujets au sein du conseil municipal.

La candidate a également évoqué très brièvement les questions de sécurité, hors on sait qu'elle va devoir défendre son bilan sur ce sujet face à ses détracteurs. La maire de Rennes a évoqué la création d'une police municipale de nuit. Elle souhaite également mettre en place des actions pour stopper le harcèlement de rue.

Nathalie Appéré a désormais lancé sa campagne après 200 jours de réflexions, de conférences, de débats. Il lui reste moins de 100 jours pour convaincre les Rennais avant les élections municipales.