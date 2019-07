EN IMAGES - Ces présidents qui ont lancé des sous-marins à Cherbourg

Cherbourg, France

Depuis 1945, la France a construit 44 sous-marins, dont 16 nucléaires. Mais avec la venue d'Emmanuel Macron ce vendredi pour Le Suffren, c'est seulement le troisième lancement présidentiel à Cherbourg.

Le général de Gaulle et Le Redoutable

"Aujourd'hui, la ville de Cherbourg va voir flotter son enfant : Le Redoutable". Le 29 mars 1967, le général de Gaulle lance officiellement Le Redoutable, 76e sous-marin français construit à Cherbourg mais surtout le premier à propulsion nucléaire. Du haut de la tribune, face à la proue du navire, le président appuie sur un bouton : c'est le "geste inaugural" qui entraîne l'opération de lancement. Le sous-marin "glisse" sur les rails sur fond de Marseillaise. "C'est un grand événement pour Cherbourg, pour la Marine nationale et pour la France, s'exclame le ministre des Armées, Pierre Messmer. Parce que la construction de ce bâtiment et sa mise à flot sont des exploits techniques sans précédent dans cet arsenal et dans ce port". Depuis 2002, le sous-marin de 128 mètres de long est ouvert à la visite, juste à côté de la Cité de la Mer.

Nicolas Sarkozy et Le Terrible

"Comme vos anciens, vous pouvez être fiers de ce sous-marin". Le 21 mars 2008, Nicolas Sarkozy se rend au chantier naval de Cherbourg pour lancer le quatrième et dernier sous-marin lanceur d'engins (SNLE) de classe Le Triomphant, Le Terrible. C'est l'occasion pour le chef de l'Etat de réaliser son premier grand discours sur la Défense nationale et sur la dissuasion nucléaire : "Ce sous-marin est le symbole de la technologie et de la détermination de la France à conserver la maîtrise de son destin. Nos SNLE sont une composante essentielle de notre capacité de dissuasion nucléaire".

Emmanuel Macron et Le Suffren

Un an après Nicolas Sarkozy, c'est donc au tour d'Emmanuel Macron de lancer un sous-marin nucléaire : Le Suffren, premier de la classe Barracuda. La cérémonie a lieu le vendredi 12 juillet, à partir de 10h45 sur le site de Naval Group à Cherbourg. Pour l'occasion, deux écrans géants ont été installés à la Cité de la Mer pour permettre aux Cherbourgeois de suivre l'événement en direct.