EN IMAGES : Dans le Forez, une route toute neuve avec du vieux bitume

C'est une technique très innovante qui a été utilisée pour refaire la route entre Usson-en-Forez et Apinac : un procédé de retraitement de la chaussée existante, à froid. C'est l'entreprise Eiffage qui utilise ce système, grâce à un Atelier de Retraitement Mobile (ARM 2 500).

Trois machines en file indienne avancent à 4 mètres par minute. L'une des machines racle la route existante sur 6 cm. Le matériau est broyé et mélangé à une émulsion d'eau et de liant à base de poix, avant d'être étalé à nouveau pour créer la nouvelle route.

Un procédé qui évite les allers et venues d'au moins une centaine de camions : "Pour une route normale on aurait fraisé, puis envoyé le matériau dans une usine par camion, puis on aurait fait revenir les nouveaux enrobés", explique Benoît Digonet, responsable technique chez Eiffage, "Ca permet d'éviter la gêne pour l'usager et puis aussi d'abîmer la route avec le passage des camions".

Une fois étalé, il faut que la nouvelle soit tassée © Radio France - Aurélie Jacquand

Mais la technique n’est pas applicable sur les 3 300km de routes gérées par le Département de la Loire, car tout dépend de l’enrobé d’origine : "Il faut du matériau relativement homogène pour bien se mélanger au liant et que ce soit efficace, souligne Jérémie Lacroix, vice-président en charge des routes au département de la Loire, or parfois on a des couches différentes de routes superposées. On a été obligé d'abandonner certains projets à cause de ça".

3,100km de route ont ainsi été rénovés entre Usson-en-Forez et Apinac © Radio France - Aurélie Jacquand

Les quelques 3km de route ainsi rénovés entre Usson-en-Forez et Apinac seront regardés de près, par des experts qui passeront tous les six mois- un an, pour voir comment l'enrobé réagit en fonction du trafic et si ce procédé innovant est applicable sur de plus grosses routes plus fréquentées.

La réalisation du chantier a coûté 340 000 euros au Département de la Loire, soit environ le même prix qu'une route classique : "Les routes classiques sont faites à base de pétrole, or en ce moment le pétrole coûte cher, donc ce procédé est aujourd'hui plus économique", résume Jérémie Lacroix.