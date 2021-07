Les présidentes et présidents de région ont été désignés ce vendredi 2 juillet par les conseillers régionaux. Sans surprise, les présidents sortants Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Hervé Morin, Laurent Wauquiez ou encore Renaud Muselier ont été réélus.

EN IMAGES - Découvrez les présidentes et présidents de région élus ce vendredi

Les conseils régionaux ont élu ce vendredi 2 juillet leurs présidentes et présidents, cinq jours après le second tour des élections régionales. Sans surprise, les chefs de file des majorités élues ont été désignés pour garder les commandes. La seule incertitude concernait la Bretagne. Il a fallu en passer par trois tours pour que le socialiste Loïg Chesnais-Girard soit réélu.

Auvergne-Rhône-Alpes

Le président sortant Laurent Wauquiez a été réélu président du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi. Le candidat Les Républicains a obtenu 134 voix, contre 29 pour l'écologiste Fabienne Grébert, 18 pour la socialiste Najat Vallaud-Belkacem, 17 pour le candidat du Rassemblement national Andréa Kotarac et 6 pour la communiste Cécile Cukierman.

Laurent Wauquiez a été réélu en Auvergne-Rhône-Alpes. © AFP - JEFF PACHOUD

Bourgogne-Franche-Comté

En Bourgogne Franche-Comté, Marie-Guite Dufay a été réélue présidente du Conseil régional ce vendredi. La présidente sortante socialiste a obtenu 57 voix contre 18 pour le candidat du Rassemblement national Julien Odoul et 16 pour Gilles Platret, candidat de la droite et du centre (7 votes blancs et 2 votes nuls).

Marie-Guite Dufay a été réélue ce vendredi. © AFP - SEBASTIEN BOZON

Bretagne

Loïg Chesnais-Girard retrouve son fauteuil de président du Conseil régional de Bretagne. Le socialiste a été réélu ce vendredi au bout de trois tours puisque la majorité relative n'a pas été obtenue (si l'élection de la tête de l'exécutif régional n'est pas acquise à la majorité absolue lors des deux premiers tours, l'élection a lieu à la majorité relative à l'issue d'un troisième tour). Il était opposé à Isabelle le Callennec (LR), Claire Desmares-Poirier (EELV) et Gilles Pennelle (RN) lors des deux premiers tours puis seulement à la candidate LR lors du troisième et dernier. Loïg Chesnais-Girard a finalement obtenu 40 voix, contre 18 pour Isabelle le Callennec et 25 bulletins blancs.

Loïg Chesnais-Girard a été réélu au bout de trois tours ce vendredi. © AFP - Martin Bertrand / Hans Lucas

Centre-Val de Loire

Le socialiste François Bonneau, président sortant, a été réélu en région Centre-Val de Loire ce vendredi. Il a recueilli 42 voix sur 77 face au candidat du Rassemblement national Aleksandar Nikolic qui a reçu les 13 voix des élus de son parti. Les 22 conseillers de la droite, du centre et du Modem/LREM ont quant à eux voté blanc.

François Bonneau a été réélu ce vendredi. © AFP - GUILLAUME SOUVANT

Corse

Marie-Antoinette Maupertuis a été élue jeudi à la tête de l'assemblée de Corse. Elle prend la suite de Jean-Guy Talamoni. Les 32 membres du groupe Fà populu Inseme (de Gilles Simeoni) ont voté pour elle, les autres groupes nationalistes ne l'ont pas soutenue. De son côté, Gilles Simeoni a été réélu pour la troisième fois à la tête du conseil exécutif, face à Laurent Marcangeli.

Marie-Antoinette Maupertuis et Gilles Simeoni ont été élus. © AFP - Pascal POCHARD-CASABIANCA

Grand Est

Après la victoire de sa liste le 27 juin dernier, Jean Rottner a été officiellement élu à la présidence du conseil régional du Grand Est ce vendredi. Le candidat de la droite a reçu 95 voix sur 169 conseillers votants. Il était opposé à Laurent Jacobelli pour le RN (33 voix) et Eliane Romani pour l'alliance socialistes, communistes et écologistes (27 voix).

Jean Rottner a été réélu à la présidence du Grand Est. © AFP - Frederick FLORIN

Hauts-de-France

Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand a logiquement été réélu à la présidence du conseil régional. Le candidat de la droite était opposé à Sébastien Chenu (RN) et à Karima Delli (Union de la gauche et des écologistes) et il a recueilli 110 voix sur 170.

Xavier Bertrand a été réélu. © AFP - FRANCOIS LO PRESTI

Ile-de-France

En Ile-de-France, la présidente sortante Valérie Pécresse a été réélue avec 125 voix contre 12 à Paul Vannier, le candidat de La France insoumise.

Valérie Pécresse a été réélue. © AFP - MARTIN BUREAU

Nouvelle-Aquitaine

Le socialiste Alain Rousset a été réélu, avec 109 voix contre 28 pour Edwige Diaz, candidate du RN. Il s'agit de son cinquième mandat de président de région.

Alain Rousset entame son cinquième mandat. © AFP - MEHDI FEDOUACH

Normandie

En Normandie, le président sortant Hervé Morin a été réélu avec 59 voix sur 102. Le chef de file de l'Union du Centre et de la Droite a par ailleurs annoncé qu'il s'agit de son dernier mandat. Hervé Morin, qui aura 60 ans le 17 août prochain, quittera la vie politique à la fin des "six ans et 9 mois" que durera son mandat.

Le centriste Hervé Morin, réélu à la tête de la région Normandie, avec 59 voix sur 102. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Occitanie

En Occitanie, la présidente socialiste sortante Carole Delga a été réélue avec 109 voix contre 28 pour Jean-Paul Garraud, candidat du RN.

Carole Delga a été réélue en Occitanie. © AFP - Sylvain THOMAS

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Renaud Muselier a logiquement été réélu à la présidence du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il a obtenu 84 voix, le nombre de siège de sa majorité, contre 39 votes blancs, correspondant aux 39 conseillers élus sur les listes du RN. Il a promis d'associer étroitement la gauche à sa gouvernance.

Renaud Muselier a été réélu ce vendredi. © AFP - CLEMENT MAHOUDEAU

Pays de la Loire

Seule candidate à sa succession, Christelle Morançais (LR) a été réélue, l'opposition n'ayant présenté aucun candidat face à elle.