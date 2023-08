EN IMAGES : Destruction des tours Peyrard, dernière touche à la rénovation de La Cotonne à Saint-Etienne

En passant près du chantier, les habitants du quartier de La Cotonne ne peuvent s'empêcher de lever la tête et d'observer : "Ca fait bizarre, avoue Patrice qui a grandi avec ces tours sous les yeux, il faudra s'habituer mais c'est un mal pour un bien parce que les aménagements qui ont déjà été faits sont agréables, ça rend le quartier plus conviviale".

Il faut dire que la destruction de ces tours est en fait la fin d'un chantier de grande ampleur commencé en 2014 par la ville de Saint-Etienne, qui voulait relier La Cotonne a Montferré de façon plus naturelle : les espaces publics, les boulevards, ont donc été ou vont être transformés. Et puis l'habitat a changé : 700 logements rénovés au total et 225 démolis , dont les 138 des tours Peyrard. Par ailleurs, 574 logements vont bénéficier d'un accompagnement financier pour être rénovés sur un plan énergétique.

Le tout pour une enveloppe de 45 millions d'euros .

Les matériaux grignotés seront concassés et réutilisés © Radio France - Aurélie Jacquand

Plus personne ne vivra à l’emplacement des tours Peyrard, parce que rien ne sera reconstruit. Le terrain de 12 000 mètres carrés servira à de l’agriculture urbaine . "On va travailler avec des agriculteurs et des structures de l'économie sociale et solidaire pour cultiver des fruits et des légumes" , explique Siham Labiche, adjointe au maire, "Ces produits seront transformés dans une cuisine centrale qui sera construite ici dans le quartier et puis ce sera remis dans le circuit, soit à la vente soit en dons".

La ville a aussi pour ambition de transformer des garages inutilisés en lieu de culture pour des endives ou des champignons par exemple.