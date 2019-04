EN IMAGES - François Hollande à la rencontre de 200 lycéens à Niort

L'ancien président de la République François Hollande était à Niort ce mardi après-midi. Pendant deux heures, il a répondu aux questions posées par des lycéens de Niort et Saint-Maixent-l'Ecole. Sur l'Europe, mais pas que.

C'est la 14e étape de son tour de France entamé fin février. François Hollande s'est arrêté à Niort ce mardi après-midi pour parler d'Europe aux jeunes. La rencontre s'est faite dans l’amphithéâtre de la Smacl où étaient réunis environ 200 élèves de trois lycées de Niort (Jean Macé, Venise Verte et Paul Guérin) et du lycée du Haut Val de Sèvre de Saint-Maixent l'Ecole.

D'abord les élèves ont posé leur questions sur l'Europe à l'ancien président de la République, préparées avec les professeurs : "est-ce que l'union européenne est un frein ou un avantage ? Pensez-vous que la montée du sentiment anti-européen dans certains pays soit un danger pour l'union européenne ?". Puis place aux questions libres. Gilets jaunes, harcèlement scolaire, divisions à gauche ou encore avenir politique, les jeunes n'hésitent pas à interpeller l'ancien chef d'Etat.

Je reste un homme engagé

Sur son avenir François Hollande répond : "J'avais des convictions avant d'être à l'Elysée, je les ai gardées après. Je ne suis pas obsessionnel au point de dire la vie n'est possible que si on est président. Il y a d'autres vies utiles possibles. C'est pour ça que j'ai créé une fondation pour soutenir les innovations sociales. Je reste un homme engagé". Un moment enrichissant pour l'ancien chef d'Etat : "je vois la vitalité dans cette génération".

.@fhollande a répondu pendant 2 heures aux questions de lycéens de #Niort et #SaintMaixentlEcole notamment sur l'Europe. Échange "enrichissant" pour l'ancien président pic.twitter.com/qA2DEHMFyL — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) April 2, 2019

"C'est important que des politiques comme un ancien président de la République viennent au contact des jeunes, c'est intéressant, on se sent écouté", explique Tom, élève à Saint-Maixent-l'Ecole. Des lycéens qui ont immortalisé ce moment avec photos et selfies.