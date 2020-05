EN IMAGES - Jérôme Baloge officiellement réélu maire de Niort

Elle avait été repoussée pour cause de coronavirus. A Niort, la séance d'installation du conseil municipal s'est tenue ce mardi 26 mai. Non pas dans la salle du conseil mais dans le salon d'honneur, distanciation oblige.

Les 45 élus étaient présents. Et sans surprise, Jérôme Baloge a été élu maire. Le maire sortant l'avait largement emporté au premier tour des municipales le 15 mars dernier avec près de 70% des voix et 39 sièges sur 45.

Cette victoire nous oblige

"Cette victoire nous oblige. Je le réaffirme, je serai le maire de tous les Niortais", a souligné Jérôme Baloge qui a rappelé la mobilisation de la Ville pendant la crise sanitaire. Parmi les enjeux de ce nouveau mandat : la reprise économique, la lutte contre l'isolement ou encore le défi de l'urbanisme vert.

Pas de public dans la salle à cause de la crise sanitaire. La séance était retransmise par internet © Radio France - Noémie Guillotin

Dominique Six, premier adjoint

La liste des 15 adjoints a également été votée. On y retrouve beaucoup d'élus de la mandature précédente. Dominique Six est élu 1er adjoint.

Viennent ensuite Rose-Marie Nieto 2e adjointe, Michel Pailley 3e adjoint, Christelle Chassagne 4e adjointe. Nicolas Videau, ancien socialiste ayant rejoint la liste de Jérôme Baloge est lui 5e adjoint.

La question des délégations doit être précisée par arrêté.

Dominique Six est élu premier adjoint © Radio France - Noémie Guillotin

Une opposition "constructive"

Seuls six élus ne font pas partie de la majorité de ce nouveau conseil municipal. Quatre sont issus de la liste "Niort Energie nouvelle", emmenée par François Gibert. Elle a rassemblé près de 19% des voix en mars dernier. François Gibert qui appelle à la transparence. "Si on veut un vrai débat démocratique, il faut que les informations soient accessibles et transparentes. Notre intention n'est pas de nous mettre dans des postures. On veut être une opposition constructive".

La liste "Niort Energie nouvelle" emmenée par François Gibert avait réuni près de 19% des voix en mars dernier © Radio France - Noémie Guillotin

Du côté de "Solidaires par nature", les deux élus préfèrent le terme de "minorité" à celui "d'opposition". "On représente 9,59% des voix", rappelle Jérémy Robineau. Avec deux élus sur 45, "on a conscience des limites, on verra ce que l'on peut faire. Mais notre action ne va pas se limiter au conseil municipal. On va continuer les actions de terrain, l'éducation populaire pour impliquer les gens dans la démocratie", poursuit le tout nouveau conseiller municipal.