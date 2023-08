EN IMAGES - L'ex-président Nicolas Sarkozy choisi La Baule pour dédicacer son nouveau livre

Ce mardi 22 août, l'ex-président Nicolas Sarkozy est venu à La Baule pour dédicacer son nouveau livre, "Le temps des combats". Plus de deux heures de signatures dans une ville qu'il connaît bien, tenue par son ancien conseiller et ami, Franck Louvrier. Dans la file, des curieux venant voir un président en chair et en os, et des fans de l'ancien locataire de l'Elysée venus lu dire toute leur admiration.

ⓘ Publicité

Quelque 600 livres ont été dédicacés à la Maison de la presse de La Baule. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Certains fans de l'ex-président sont venus faire dédicacer plusieurs livres, pour leurs proches ou la famille. Sandrine est venue pour se faire dédicacer le livre, mais aussi lui donner une lettre : "Nicolas, c'est le Napoléon de notre époque, explique-t-elle avant d'ajouter, "on le regrette amèrement".

Si Nicolas Sarkozy a pu constater sa popularité toujours aussi importante dans la ville, il assure qu'il y a "pas de succès assuré. Je suis venu pour rencontrer un échantillon de la France". Le maire de La Baule Franck Louvrier, lui, se réjouit "d'un succès encore plus important qu'il y a trois ans".

Certains habitants sont repartis avec des livres pour toute leur famille. © Radio France - Manon Vautier-Chollet