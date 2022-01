EN IMAGES - Christiane Taubira en visite sur le thème des violences faites aux femmes à Nantes

Pour son premier déplacement de candidate confirmée à la Primaire populaire, Christiane Taubira a choisi la ville de Nantes. L'ex garde des Sceaux du quinquennat Hollande s'est rendue au siège de Resonantes, association de lutte contre les violences faites aux femmes qui œuvre auprès d'un public jeune. Resonantes a notamment développé l'application sur smartphone App-Elles afin de venir en aide aux femmes victimes de violences.

Il faut vraiment changer de génération. Il faut faire en sorte qu'on cesse de croire que c'est normal d'être violent. Que des hommes cessent de croire aussi à l'impunité. - Christiane Taubira.

L'ancienne ministre de la Justice rappelle qu'elle a été confrontée aux questions des violences sexistes et sexuelles dès son arrivée au ministère en 2012, et qu'elle a, entre autres, généralisé le téléphone grave danger "sur l'ensemble du territoire".

Un milliard d'euros

"On le sait maintenant, il faut accepter que politiquement, nous sommes dans un moment où il faut faire massivement et il faut faire, j'allais presque dire, définitivement", poursuit Christiane Taubira, selon qui il est nécessaire d'investir un milliard d'euros pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes envers les femmes.

Une cause qui nécessite également un apprentissage dès le plus jeune âge, ajoute la candidate à la Primaire populaire. "Pour ma part, je suis favorable à ce que dès le niveau élémentaire, on puisse sensibiliser les garçons et les filles à la question de ces violences et au fait qu'elles sont absolument inexcusables, inacceptables et inadmissibles, et qu'elles sont punies".

"Ce n'est pas une proposition dans un programme présidentiel, c'est une nécessité, une exigence, une urgence pour sauver des vies", insiste Christiane Taubira.

Christiane Taubira en déplacement au sein de l'association Résonantes le 10 janvier 2022 sur le thème des violences faites aux femmes. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Christiane Taubira en déplacement au sein de l'association Résonantes le 10 janvier 2022 sur le thème des violences faites aux femmes. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Christiane Taubira en déplacement au sein de l'association Résonantes le 10 janvier 2022 sur le thème des violences faites aux femmes. © Radio France - Leïla Méchaouri

Christiane Taubira entourée d'élus et de membres de son collectif de soutien le 10 janvier à Nantes. © Radio France - Leïla Méchaouri