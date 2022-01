EN IMAGES - La France Insoumise galvanise ses troupes stéphanoises pour la présidentielle

Environ 160 personnes ont assisté au meeting en faveur de Jean-Luc Mélenchon vendredi 21 janvier à Saint-Étienne. A 78 jours du premier tour de l'élection présidentielle, deux députés et une eurodéputée de la France Insoumise sont venus galvaniser les troupes.

En l'absence de Jean-Luc Mélenchon, deux députés et une eurodéputée ont défendu le programme insoumis, l'Avenir en commun, pour la présidentielle.

Les Insoumis stéphanois se comptent avant de se lancer dans la bataille électorale. "Nous sommes près de 200 dans cette salle à Saint-Étienne" avance Bastien Lachaud, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Ils sont plutôt 160 rassemblés dans l'amicale laïque de Chaléassière ce vendredi 21 janvier. "Pas mal pour un soir de derby", sourit un militant.

Pendant une heure et demi, Bastien Lachaud, son collègue Ugo Bernalicis, élu du Nord, et Leïla Chabi, eurodéputée insoumise développent le programme l'Avenir en commun porté par Jean-Luc Mélenchon, et présentent leur bilan d'élu de l'opposition.

Les trois élus de la France Insoumise ont défendu leur politique dans l'opposition à l'Assemblée et au Parlement européen. © Radio France - Louise Thomann

Cent-soixante personnes environ dans la salle, un millier qui a suivi les échanges en direct sur Internet : les Insoumis veulent créer la dynamique autour de Jean-Luc Mélenchon. © Radio France - Louise Thomann