EN IMAGES - La ministre des sports Roxana Maracineanu de passage en Moselle

Donner un meilleur accès au sport aux personnes en situation de handicap, encourager la parité au sein des instances dirigeantes ou encore sanctionner d'une amende de 500 euros les détenteurs de fumigènes dans les stades. Voici une partie des objectifs de la dernière loi sur la démocratisation du sport, tout juste votée par le Parlement, et présentée ce vendredi matin par Roxana Maracineanu aux représentants d'une trentaine d'associations sportives.

Penser aux bénévoles

"Ça va dans le bon sens", se réjouit Jean-Marie Donatello, président du comité handisport de Moselle qui compte 300 licenciés. "Autrefois, on voyait la personne en situation de handicap qui faisait du sport. C'est fini ça : aujourd'hui, ce sont des sportifs de haut niveau qui pratiquent du sport", poursuit-il, rappelant que la Moselle a toujours compté des médaillés aux Jeux paralympiques d'été depuis 2000. "On peut tout à fait les intégrer dans nos clubs", complète Christophe Porte, président de la ligue de Grand Est de tennis de table, et responsable du club de Maizières-les-Metz. "Maintenant, il faudra travailler sur les bénévoles, indispensables à notre survie. Il y en a moins depuis le Covid."

Roxana Maracineanu à la clinique du sport Pierre de Coubertin à Metz. Auprès de la pivot de Metz Handball Astride N'Gouan. © Radio France - Arthur Blanc

La ministre a également fait un crochet par la clinique du sport Pierre de Coubertin, à Metz, spécialisée dans l'accueil des sportifs de haut niveau. "Même si les sportifs du dimanche sont également pris en charge", rappelle Charles Lamarche, l'un des douze masseurs-kinésithérapeutes de la structure. Ce vendredi, Roxana Maracineanu a donc pu croiser la pivot de Metz Handball Astride N'Gouan, victime d'un hématome à l'œil droit après avoir reçu une balle en pleine figure dimanche dernier, lors de la victoire en championnat contre Celles-sur-Belle (37-23). "On a d'abord cru à un traumatisme crânien, mais finalement, plus de peur que de mal. C'est royal de pouvoir être prise en charge si rapidement", confie celle qui retrouvera les parquets ce lundi.

Dans le PC sécurité du stade Saint-Symphorien. © Radio France - Arthur Blanc

La journée s'est terminée par une visite de la nouvelle tribune sud du stade Saint-Symphorien, et notamment du PC sécurité. De là, de nombreuses caméras permettent d'identifier un éventuel supporter venu pour lancer un fumigène. A l'issue de la visite, Roxana Maracineanu a reçu un maillot grenat, et a même fait part de sa confiance pour l'opération maintien du club à la Croix de Lorraine. "La dernière fois, je suis allé voir Saint-Etienne, ils avaient marqué 3 buts, alors j'espère que Metz fera pareil." Ça tombe bien, les Grenats se déplacent chez les Verts dans un match capital ce dimanche...