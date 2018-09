Une balade sur le marché de Laval et une rencontre, en plein air, avec les militants et sympathisants de la République En Marche. Christophe Castaner a passé plusieurs heures dans le département pour faire de la pédagogie sur l'action et les réformes du gouvernement.

►► Regardez l'entretien qu'a accordé le leader macroniste à France Bleu Mayenne : rentrée politique musclée, inquiétudes des Français, élections européennes.

Interrogé sur les élections européennes de mai prochain, Christophe Castaner est plutôt optimiste malgré un sondage qui place son parti et le Rassemblement National de Marine Le Pen au coude-à-coude : "aujourd'hui, la République En Marche est dans les sondages, et il ne faut pas vivre qu'avec les sondages, le premier parti politique du pays. Il y a deux ans, nous n'existions pas. Que de chemin parcouru ! Partout dans le monde on voit la montée des populismes, pas seulement en France. Le combat contre le populisme et pour le progressisme, c'est l'ADN de notre mouvement. Je ferai tout pour expliquer aux Français que le repli sur soi n'est pas la bonne réponse. L'Europe, nous devons la changer plutôt que de la critiquer et de la refuser".

