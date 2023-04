EN IMAGES - Le Grand Périgueux déménage mi-avril dans son nouveau siège près de la gare

Les quelques 300 employés du siège du Grand Périgueux, de Périmouv et du siège de l'Office de tourisme de l'agglomération savent déjà quel sera leur bureau dans cet immense bâtiment blanc aux nombreuses fenêtres, qui s'érige au milieu d'un quartier encore en travaux. Le Grand Périgueux va commencer à déménager son siège dès le 17 avril vers le nouveau Pôle Aliénor, construit dans le nouveau quartier de la gare. L'installation devrait prendre jusqu'au début du mois de mai.

La City administrative

"En regard de ce qui s'est fait à Nanterre avec le quartier de la défense, sans prétention, j'ai fait en sorte de ramener l'activité salariée dans le coeur de la ville Périgueux", avait dit Jacques Auzou, le président du Grand Périgueux lors de la pose de la première pierre du chantier en octobre 2021.

Les locaux comportent 354 bureaux, ainsi qu'une salle pour les réunions pleinières du Grand Périgueux, et un parking pour les services techniques. © Radio France - M. B.

Le Grand Périgueux occupera tout un étage pour les élus et les directions, et d'autres pour les services techniques. © Radio France - M. B.

Mais la City de Périgueux sera surtout, en tout cas dans un premier temps, une cité administrative. Le Pôle Aliénor rassemblera, outre le Grand Périgueux, la Maison de l'emploi, la Mission locale, le Syndicat mixte du bassin de l'Isle, le Pays de l'Isle, le centre intercommunal d'action sociale, l'association Cassiopéa ou encore le Service de soins infirmiers à domicile et 20 agents de la Région Nouvelle-Aquitaine. Tous pourront recevoir le public au sein du bâtiment, doté d'un guichet d'accueil unique à l'entrée.

L'agglo est la première à emménager

Pole emploi s'installera dans l'autre immeuble déjà construit, le plus proche de la passerelle de la gare, avec au rez-de-chaussée quelques commerces pour que les 1500 à 2000 employés du nouveau quartier puissent manger à proximité. Aux derniers étages, des sociétés, dont un cabinet d'architecte qui a déjà prévu de s'installer.

Le préfet Jean-Sébastien Lamontagne est venu visiter les lieux avant une rencontre avec les élus du territoire. © Radio France - M. B.

Les terrains vagues entre les deux bâtiments flambants neufs serviront à ériger une "maison de l'habitat", et le siège de la MSA. © Radio France - M. B.

Deux autres bâtiments doivent voir le jour entre les deux immeubles déjà construits. Une "maison du logement" d'abord avec les locaux de Périgord Habitat, et un bâtiment pour la Mutualité sociale agricole. Au total, cela donne un nombre impressionnant de services au public, accessibles par la gare de Périgueux, le bus, et avec en plus 115 places pour les vélos - y compris des bornes de recharges pour vélos électriques - rien que pour le bâtiment du Pôle Aliénor.

Et les parkings ?

Reste que les places de parking du site seront "réservées au public et aux véhicules de service : pas de stationnement des agents", indique le Grand Périgueux. Résultat, certains employés du Grand Périgueux qui habitent en zone rurale sans transports publics ont déjà du réserver des box de parking en ville pour venir travailler dans les futurs locaux.

"Ici, la seule inquiétude qu'il y a c'est le nombre réduit de place de parking, on devrait plutôt me féliciter que tous ces services soient à 50 mètres des voies ferrées", avait dit Jacques Auzou, au moment de la pose de la première pierre. Le Grand Périgueux indique également que les agents pourront utiliser les "voitures de service pour rejoindre les parkings relai" ou encore la "prise en charge des abonnements et le versement d'un forfait mobilité durable", et la "création d'une flotte de vélos de service".