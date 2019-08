EN IMAGES- Le ministre des comptes publics Gérard Darmanin inaugure la Foire de Châlons

Châlons-en-Champagne, France

Le comité d'accueil n'a pas été que chaleureux pour le ministre des comptes publics à Châlons. Des sapeurs pompiers marnais en grève, des manifestants et quelques sifflets ont accompagné l'arrivée de Gérald Darmanin au Capitole à 10 h ce vendredi 30 août. C'est le ministre des comptes publics qui inaugure la 73ème édition de la Foire de Châlons-en-Champagne, qui fait figure de grand rendez-vous de rentrée. Politique, économique et agricole.

Les sapeurs pompiers professionnels qui sont en grève partout en France depuis le 26 juin, à l'appel de 7 syndicats, demandent plus de moyens et la possibilité de se recentrer sur les missions d'urgence. La grève, visible grâce des messages "en grève" sur les camions et les casernes du département de la Marne comme ailleurs, dure depuis plus de deux mois et elle doit se poursuivre.

Une centaine de personnes au total étaient présentes ce vendredi pour accueillir le ministre : des pompiers mais aussi des agents hospitaliers, des agents des finances publiques ou encore des retraités. Le ministre des comptes publics a été interpellé par un homme devant le Capitole : "Quand est ce qu'on partage les richesses crées par les travailleurs ? quand est-ce qu'on partage ? c'est pas votre gouvernement qui le fait !...". Echange quelque peu tendu. "On ne va pas faire le débat ici, je n'ai pas de leçons à recevoir, ma mère est femme de ménage...", a rétorqué Gérald Darmanin.

Au menu du ministre : la question des retraites ou le CETA

Au programme pour Gérald Darmanin ce vendredi à Châlons : la visite des différentes stands de la Foire, un discours. Et une rencontre avec les représentants locaux du monde agricole, FDSEA et Chambre d'agriculture de la Marne, est également prévue ce vendredi après-midi. Des représentants qui devraient l'interpeller sur les conséquences de l'accord de libre échange avec le Canada, le CETA.

Gérald Darmanin et le traditionnel cadeau de bienvenue sur le stand de la ville de Châlons. © Radio France - Aurélie Jacquand

Plus d'informations à venir.