EN IMAGES - Le palais des congrès de La Baule porte désormais le nom de Jacques Chirac

Il avait participé à son inauguration il y a près de 35 ans, le palais des congrès de la Baule porte désormais son nom. Il a été rebaptisé samedi "Palais des Congrès et des festivals Jacques Chirac Atlantia".

"C'est un homme qui a marqué plus de 50 ans de notre vie politique, très aimé des Baulois et lui aimait énormément La Baule", explique le maire Franck Louvrier. "On souhaite donner un rayonnement international à notre palais des congrès et porter le nom de Jacques Chirac c'est s'assurer d'avoir cette présence planétaire dans l'esprit des enjeux du tourisme d'affaires de ce palais des congrès", ajoute-t-il.

La Baule, c'est vraiment une époque de grand bonheur pour la famille Chirac - Claude Chirac

Présente pour l'événement, la fille de Jacques Chirac, Claude Chirac, a rappelé l'attachement très particulier de sa famille pour La Baule. Une station balnéaire dans laquelle les Chirac ont longtemps passé leurs vacances d'été. "J'ai gardé dans ma mémoire d'enfance cette image de mon père arrivant en costume et en chaussures de ville, en courant sur la plage où nous étions en famille avec ma grand-mère, ma mère, ma sœur Laurence et moi, se souvient-elle. La Baule, c'est vraiment une époque de grand bonheur pour la famille Chirac."

D'où "la très forte émotion" à l'idée que le palais des congrès de La Baule porte le nom de Jacques Chirac. "En particulier pour ma mère, parce que cela symbolise tout un pan très heureux de nos vies. Et c'était une grande fierté aussi, souligne Claude Chirac. Parce que quand ont était petites et que le jeune Jacques Chirac marchait à grandes enjambées avec son costume et ses chaussures de ville sur la plage pour aller au club des Canetons, on était très loin d'imaginer qu'un jour, ce palais des congrès s'appellerait Jacques Chirac !"

Une plaque commémorative a été dévoilée. © Radio France - Leïla Méchaouri

Claude Chirac a signé quelques documents apportés par des Baulois. © Radio France - Leïla Méchaouri

Jacques Chirac avait participé à l'inauguration du Palais des congrès de La Baule en 1987. © Radio France - Leïla Méchaouri

Une exposition sur Jacques Chirac à La Baule a été installée. © Radio France - Leïla Méchaouri