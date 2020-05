EN IMAGES - A Orléans, des applaudissements et des larmes pour dire adieu à Michel Ricoud

Des centaines de personnes ont rendu ce mercredi un dernier hommage public à Michel Ricoud. Des applaudissements et des larmes ont accompagné, du quartier Orléans-La Source au cimetière des Ifs à Saran, l’ancien militant et élu communiste.

Sous un soleil éclatant, il y a beaucoup de monde ce mercredi matin dans les rues d'Orléans-La Source. Des élus, des camarades de lutte de la C.N.L, du parti communiste mais aussi de très nombreux anonymes sont là pour rendre un dernier hommage à Michel Ricoud, figure emblématique de ce quartier si cher à son cœur et ses batailles, mort la semaine dernière des suites d'un cancer.

Le cortège funéraire de Michel Ricoud s'est élancé de la place de l'Indien à La Source © Radio France - Christophe Dupuy

Des applaudissements retentissent dès l’arrivée du cortège funéraire place de l’Indien. Sur le véhicule qui transporte son cercueil , il y a le portrait de Michel Ricoud, affiché de part et d'autres des vitres. Sur les trottoirs, il y a là ceux qui le connaissait mais aussi tous les autres. "C'était un homme très généreux, je ne sais pas qui va pouvoir le remplacer" confie une habitante du quartier venue avec une amie. "Sa disparition nous fait tellement mal!"rajoute un autre habitant de la Dalle, placé un peu plus loin. Une autre habitante de La Source, Natacha, est venue avec sa fille et son mari rendre un dernier hommage à un homme politique "comme on en a vraiment besoin, qui redonnait espoir en une politique qui sert à quelque chose" .

Natacha est venue en famille rendre hommage à Michel Ricoud © Radio France - Christophe Dupuy

Tout au long de son trajet, le convoi funéraire de Michel Ricoud a été applaudi © Radio France - Christophe Dupuy

Un peu plus loin dans l’Avenue de la Bolière, des salariés très émus des Chèques Postaux où Michel Ricoud a travaillé à partir de 1975 sont descendus dans la rue. Il y a beaucoup de monde aussi devant le centre commercial où sont réunis les camarades de luttes du parti communiste, du monde encore au rond-point France 3, lieu de rendez-vous des militants de la C.N.L (Confédération National du Logement), association dans laquelle le militant Ricoud a tellement œuvré.

Beaucoup de camarades du parti communiste étaient présents devant le centre commercial de la Bolière © Radio France - Christophe Dupuy

Hommage de la Confédération Nationale du Logement du Loiret © Radio France - Christophe Dupuy

Au milieu des anonymes, un certain nombre d'élus locaux de tous bords politiques, de syndicalistes, de responsables d'associations sont là. Le maire et président d'Orléans-Métropole, Olivier Carré, les socialistes Carole Canette et Corinne Leveleux-Texeira, l'écologiste Jean-Philippe Grand ou bien encore la maire communiste de Saran, Maryvonne Hautin... A l’ombre des arbres du cimetière des ifs de Saran, une dernière salve d’applaudissements accompagne la dépouille de Michel Ricoud, avant que l'ancien militant et élu communiste ne soit incinéré dans la plus stricte intimité.