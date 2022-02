Plus d'une centaine de personnes ce samedi 26 février 2022, devant la mairie de Poitiers, pour soutenir le peuple Ukrainien dans ce conflit avec la Russie. Certains élus étaient aussi présents pour ce rassemblement.

EN IMAGES : Plus d'une centaine de personnes à Poitiers pour soutenir le peuple Ukrainien.

Plus d'une centaine de personnes ont montré leur soutien envers le peuple Ukrainien dans ce conflit

Plus d'une centaine de personnes ce samedi 26 février 2022, devant la mairie de Poitiers, pour soutenir le peuple Ukrainien dans ce conflit avec la Russie. Certains élus étaient aussi présent pour ce rassemblement. Les Poitevins se sont retrouvés à 17h, sur la place, pour marquer leur opposition à cette guerre, et appeler les dirigeants européens à intervenir au plus vite.

Les manifestants souhaitent la fin de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie © Radio France - Valentin PLAT

Des dizaines de drapeaux ukrainiens et européens ont flotté sur le parvis de la mairie de Poitiers ce samedi 26 février 2022 © Radio France - Valentin PLAT

Certains élus du Poitou étaient présents aux côtés des Poitevins pour soutenir le peuple Ukrainien © Radio France - Valentin PLAT