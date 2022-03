EN IMAGES - Présidentielle : découvrez les affiches officielles des douze candidats

Dernière ligne droite avant le premier tour de l'élection présidentielle le dimanche 10 avril prochain. Tracts, meetings, interviews : les douze candidats mettent les bouchées doubles pour convaincre les électeurs et les électrices. Leurs affiches sont également disponibles et seront collées dans vos communes dès l'ouverture de la campagne officielle le lundi 28 mars prochain. Pour l'élection présidentielle, l'ordre d'affichage dépend du tirage au sort réalisé par le Conseil constitutionnel lors de l'établissement de la liste officielle des candidats. Découvrez dès maintenant à quoi ressemblent les affiches et les slogans des candidats.

Les affiches ci-dessous vous sont proposées par ordre alphabétique des noms des candidats.

Nathalie Arthaud, Lutte ouvrière

Affiche de campagne de Nathalie Arthaud - Equipe de campagne de Nathalie Arthaud

Slogan : "Le camp des travailleurs"

Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France

Affiche de campagne de Nicolas Dupont-Aignan - Equipe de campagne de Nicolas Dupont-Aignan

Slogan : "Choisir la liberté"

Anne Hidalgo, Parti socialiste

Affiche de campagne d'Anne Hidalgo - Equipe de campagne d'Anne Hidalgo

Slogan : "Ensemble changeons d'avenir"

Yannick Jadot, Europe Ecologie-Les Verts

Affiche de campagne de Yannick Jadot - Equipe de campagne de Yannick Jadot

Slogan : "Faire face"

Jean Lassalle, Résistons !

Affiche de campagne de Jean Lassalle - Equipe de campagne de Jean Lassalle

Slogan : "La France authentique"

Marine Le Pen, Rassemblement national

Affiche de campagne de Marine Le Pen - Equipe de campagne de Marine Le Pen

Slogan : "Femme d'Etat"

Emmanuel Macron, La République en marche

Affiche de campagne d'Emmanuel Macron - Equipe de campagne d'Emmanuel Macron

Slogan : "Avec vous"

Jean-Luc Mélenchon, La France insoumise

Affiche de campagne de Jean-Luc Mélenchon - Equipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon

Slogan : "Un autre monde est possible"

Valérie Pécresse, Les Républicains

Affiche de campagne de Valérie Pécresse - Equipe de campagne de Valérie Pécresse

Slogan : "Le courage de faire"

Philippe Poutou, Nouveau Parti anticapitaliste

Affiche de campagne de Philippe Poutou - Equipe de campagne de Philippe Poutou

Slogan : "L'urgence anticapitaliste"

Fabien Roussel, Parti communiste

Affiche de campagne de Fabien Roussel - Equipe de campagne de Fabien Roussel

Slogan : "La France des jours heureux"

Eric Zemmour, Reconquête !

Affiche de campagne d'Éric Zemmour - Équipe de campagne d'Éric Zemmour

Slogan : "Pour que la France reste la France".