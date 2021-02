EN IMAGES - Retour sur la visite du Premier ministre Jean Castex dans le Loiret

Comme annoncé en fin de semaine par Matignon, le Premier ministre, Jean Castex, était en déplacement dans le Loiret ce samedi 13 février. Il s'est rendu, dès 9 heures, à la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel.

Jean Castex en visite à la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel ce samedi. © Radio France - Marine Protais

Le chef du gouvernement était accompagné de plusieurs figures bien connues de la politique locale, notamment les deux élus Loir-et-Chériens, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement.

Le premier ministre Jean Castex, accompagné de Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement (à sa droite), et de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires. © Radio France - Marine Protais

La visite a débuté par une présentation de la laiterie, par son patron, Emmanuel Vasseneix.

Emmanuel Vasseneix a présenté sa laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel au Premier ministre Jean Castex. © Radio France - Marine Protais

Favoriser la transition écologique

Le dirigeant de la laiterie a tenu à mettre en valeur ses actions en faveur de la transition écologique. Emmanuel Vasseneix prévoit notamment le lancement de sachets de salade sans plastique et d'une bouteille de lait réalisée avec 100% de plastique recyclé.

La laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel veut réduire sa consommation de plastique. © Radio France - Marine Protais

Pendant un peu plus d'une heure, le Premier ministre a fait le tour de l'entreprise. Une visite commentée par le patron des lieux, Emmanuel Vasseneix.

Jean Castex a visité la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel ce samedi. © Radio France - Marine Protais

Jean Castex a également échangé avec des salariés de la laiterie.

Jean Castex a échangé quelques minutes avec des salariés de la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel. © Radio France - Marine Protais

Dix-sept entreprises de la région lauréates du programme "Territoires d'Industrie"

La visite s'est conclue par la présentation de la carte des dix-sept nouvelles entreprises lauréates du programme "Territoires d'Industrie", en Centre-Val de Loire, faite par la ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault. Deux entreprises loirétaines font partie de la liste : la faïencerie de Gien - dont le couple de gérants était présent - et les Produits de revêtement du bâtiment de Puiseaux.

Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, a révélé la liste des 17 nouvelles entreprises lauréates du programme "Territoires d'Industrie" en Centre-Val de Loire. © Radio France - Marine Protais

Dans ce cadre, Jean Castex a annoncé l'ouverture du plan France relance à 300 entreprises supplémentaires.

Signature de l'accord pour la relance de l'économie en Centre-Val de Loire

Le chef du gouvernement s'est ensuite rendu, en fin de matinée, au Conseil régional, à Orléans. Il y a tenu un discours d'une quarantaine de minutes au cours duquel il a évoqué la crise sanitaire et économique. Il s'est également attardé sur l'importance du rôle des agriculteurs dans la région et leur a apporté son soutien, notamment à celles et ceux qui se dirigent vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement.

Le Premier ministre Jean Castex a tenu un long discours au Conseil régional à Orléans. © Radio France - Marine Protais

Le Premier ministre a profité de son temps de parole pour adresser un message de soutien au préfet du Loiret, Pierre Pouëssel, victime d'un grave malaise en novembre dernier.

Après son discours, le Premier ministre a signé l'accord pour la relance économique Centre-Val de Loire, ainsi que le CPER, le Contrat de plat Etat-région, pour la période 2021-2027. Au total, 1,8 milliard d'euros vont être accordés à la région, dont 410 millions pour la période 2021-2022.

Hommage aux soignants du CHRO

Jean Castex a par ailleurs annoncé le déblocage d'une grosse enveloppe à destination des hôpitaux de la région : 500 millions d'euros, destinés, en priorité à la "rénovation des hôpitaux de Blois et Dreux". Le chef du gouvernement a également souhaité saluer le travail des soignants du CHRO, mobilisés depuis le début de l'épidémie de Covid-19.

Il s'est ainsi rendu au centre hospitalier peu après midi ce samedi. Une étape qui n'était pas prévue dans son déplacement et qui s'est décidée au cours de la matinée.