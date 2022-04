Ils étaient environ un millier à défiler, ce samedi 16 avril à Grenoble, contre la présence de la candidate du Rassemblement National (RN) Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, sans pour autant apporter leur adhésion au président sortant Emmanuel Macron, qualifié lui aussi.

EN IMAGES - Un millier de personnes à Grenoble défilent pour dire "non" à l'extrême-droite

"Non" à l'extrême-droite, contre l'accession de Marine Le Pen (RN) au pouvoir... mais pas forcément oui à Emmanuel Macron (LREM). Et s'ils devaient mettre un bulletin Macron dans l'urne, ce ne serait pas forcément de gaieté de coeur. 1200 personnes, environ, ont défilé, ce samedi 16 avril, dans les rues de Grenoble, contre la présence de la candidate de l'extrême-droite au second tour de la présidentielle, où elle sera opposée au président sortant centriste.

Dans le cortège, énormément d'associations, syndicats et partis politiques : Attac, Alternatiba, Générations, France Insoumise, Unef, CGT, LO, Greenpeace...

Beaucoup de militants dans la manifestation, et donc beaucoup de drapeaux. © Radio France - Léo Corcos

Dans ce cortège, on trouve toutes sensibilités en vue du second tour : ceux qui iront voter Macron, ceux qui voteront blanc, et des abstentionnistes.

Franck, pompier de son état, n'ira pas voter au second tour de la présidentielle © Radio France - Léo Corcos

Beaucoup de jeunes, également, qui ne pouvaient pas voter en 2002 au moment de l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour, et qui sont aujourd'hui mobilisés.

Les jeunes se mobilisent contre l'extrême-droite, sans donner de blanc-seing à Macron © Radio France - Léo Corcos

Le cortège est parti de la place Félix-Poulat, avant de défiler dans les rues de Grenoble.

Les manifestants ont défilé dans les rues de Grenoble © Radio France - Léo Corcos

La manifestation s'est terminée vers 16h30 au jardin de ville.