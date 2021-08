EN IMAGES - Des manifestants rassemblés à Nice pour l'Afghanistan

"Au secours Afghanistan !", c'était le message ce mardi soir place Garibaldi en plein cœur de Nice. Une manifestation à l'appel de dizaines de collectifs, d'associations de partis de gauche aussi et de collectif de droits des femmes a réuni une centaine de personnes. Les participants appellent à acceuillir un maximum de réfugiés et non quelques-uns au compte-gouttes comme c'est le cas, selon eux, en ce moment.

"La situation est indigne de la tradition française d'accueil et de l'asile"

Ce qui agace les participants, ce sont les propos du président Macron, qui évoquait il y a une semaine le besoin de "protection contre des flux migratoires irréguliers". Mais aussi les renvois forcés de plus de 6.000 Afghans par la France entre 2004 et 2020. Ainsi que les propos récents du maire de Nice.

"Je ne suis pas prêt à recevoir des réfugiés" Christian Estrosi

Les manifestants enjoignent les autorités, les maires, les élus de tout bord à faire volte face, à recueillir un maximum de réfugiés.

Le sort des femmes particulièrement inquiétant

Et par dessus de tout, c'est la situation des femmes afghanes qui inquiète dans les rangs de la mobilisation. Ces femmes qui ont pu avoir un emploi, vivre libre et sans l'autorité de leur mari, comme c'était le cas du temps des Talibans. Ces femmes qui sont désormais menacées.

"On lapide les femmes qui ne respectent pas la Charia"