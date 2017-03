En Indre-et-Loire, la campagne de Macron s'effectue aussi en minibus

Il sillonne le département depuis une semaine. Le minibus Macron se déplace de village en village en Touraine pour rencontrer les électeurs.

Le bus a été entièrement financé par les 1700 militants d'En marche Touraine.

A bord, 9 militants d'En Marche. Ils sont déjà passés par Descartes, Cormery, Yseure-sur-Creuse, Veigné. Le but, explique Virginia Marques, du mouvement En Marche Sorigny, c'est d'aller à la rencontre des électeurs.

Il y a une sortie d'école, on s'arrête. Il y a une sortie de salle de gym, on s'arrête

A chaque fois, on discute avec les gens. On distribue le programme, précise Virginia Marques. L'accueil est relativement bienveillant, mais parfois c'est plus compliqué.

Je suis pour l'authentique moi. Pas pour le packaging - Un habitant de Veigné

Les équipes d'En Marche Touraine veulent d'abord convaincre les indécis.. Et pour ça, le bus fonctionne très bien. Paul, militant d'EM, fait des kilomètres dans le département depuis une semaine. Il constate que le bus intrigue au début, mais ensuite les personnes viennent parler du programme. Virginia Marques a d'ailleurs théorisé cette manière de faire de la politique. C'est la technique du saut de puce. On se pose, et ensuite on va un peu plus loin.

Le minibus macron est ce lundi sur le parking Balzac de Bléré à partir de 16h. Il se déplacera dans le départements pendant toute la durée de la présidentielle.