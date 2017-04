En Indre-et-Loire, repas de famille et politique ne font pas forcément bon ménage

C'est un sujet qui a pris toute sa place, à table dans les discussions en famille durant ce long weekend de Pâques : la politique et le premier tour de l'élection présidentielle dimanche. Un thème parfois houleux à aborder.

Le sujet a été quasi incontournable durant ce weekend de Pâques : la politique et l'élection présidentielle qui arrive. En famille, on le sait, c'est souvent un sujet qui fâche, surtout entre générations. Mais c'est aussi l'occasion pour les parents de sensibiliser leurs enfants. Comme par exemple dans la famille de Gwenaelle et Eric, ce couple de Tourangeaux et ses 3 enfants.

Je n'avais pas envie que ce soit la castagne générale

Mais cette année, il faut faut dire que le dégoût semble s'être emparé de bon nombre de familles. Il y a des interrogations et de la déception. Du coup, la politique a été très peu abordée. On l'a zappée. On a fait exprès. On est comme tout le monde, on est un peu dépités par ce qu'il se passe aujourd'hui.

On discute, on échange, et celui qui a vraiment tort, on le punit, il ne mange plus

Mais Gwenaelle, la maman, précise que la politique reste un sujet tabou. Du coup, elle ne dévoile pas toutes ses opinions pour éviter la castagne générale. La politique en famille cela doit rester secret.