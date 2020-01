En Isère, avant les élections de mars, les maires sont âgés de 31 à 83 ans

Il y a 512 maires à renouveler en Isère au printemps prochain. On passe au crible les élus du département avant le scrutin des 15 et 22 mars 2020.

Isère, France

Les isérois vont renouveler les 512 maires du département en mars prochain. À deux mois des élections municipales des 15 et 22 mars prochain, voici un coup de projecteur sur la sociologie des élus du département. Comme partout en France, ils comptent beaucoup de retraités et peu de femmes.

En Isère, le maire le plus âgé a 83 ans

Le plus âgé des maires de l'Isère, Raymond Bernet, a aujourd'hui 83 ans. C'est le maire d'Arandon-Passins près de Morestel. Il ne se représente pas, car il est temps pour lui de passer la main, mais il ne s'est pas lassé de sa fonction au fil de ses 37 années d'élu. "Ça me plaisait énormément de travailler pour la commune dans laquelle je suis né, sur son évolution, sur le bien-être des habitants, aider certains quand ils ont des problèmes. Il faut avoir envie d'avancer, d'aider les autres ..."

Je ne comprends pas les maires qui disent qu'ils en ont marre -Raymond Bernet, doyen des maires de l'Isère

Quand on interroge Raymond Bernet sur l'enquête Cevipof-Association des maires de France (AMF), présentée au 102e Congrès de novembre sur les intentions des maires (elle révèle que près d'un maire sur deux renoncerait à se représenter), il répond qu'il ne comprend pas. "Je ne comprends pas les maires qui disent qu'ils en ont marre. Moi, ce n'est absolument pas ce qui me fait arrêter. Mais pour certains, les finances sont plus difficiles, les gens deviennent plus difficiles. Je crois qu'ils ne trouvent plus de plaisir à être maires, alors que moi je l'ai ! Et je l'aurais garder encore, si j'avais continué".

Mais selon l'étude, ce chiffre alarmiste sur le découragement des maires devrait aboutir, au final, à un résultat assez proche de celui de 2014 (27 % de maires qui ne se représentent pas, ce qui correspond à un taux habituel de renouvellement).

Les deux plus jeunes maires de l'Isère ont été élus à 25 ans

Le plus jeune maire de l'Isère, Cédric Garcin, est élu à Murianette près de Domène. Il n'a pas encore 32 ans, ce qui signifie qu'il a commencé à porter l'écharpe tricolore à 25 ans, comme Arnaud Chattard maire de Lavaldens près de la station de l'Alpe du Grand Serre.

Plus les communes sont petites, plus les maires sont âgés

En France, l'écart est encore plus grand, entre 25 ans pour un maire de Mozelle et 97 ans pour l'aîné de tous , élu en Gironde. Avec ce constat, plus les communes sont petites, plus les maires sont âgés. Et plus les villes sont grandes, plus ils sont jeunes.

Une moyenne d'âge de 62 ans

Sur l'ensemble du territoire, la moyenne est de 62 ans. Ce qui explique la sociologie des élus. En Isère, près de 40 % sont des retraités venant, dans l'ordre, du privé, de la fonction publique ou d'une activité agricole. L'Isère se distingue d'ailleurs du reste de la France où les agriculteurs en exercice représentent le premier métier exercé par les maires. Alors que dans notre département, les plus nombreux sont les retraités du privé.

40 % viennent du privé, 25 % de la fonction publique, 7 % du monde agricole

En Isère, 40 % des maires sont des professionnels ou anciens professionnels du privé, 25 % viennent de la fonction publique (enseignants ou non enseignants en exercice ou retraités), 7 % du monde agricole.

Moins d'une femme sur cinq parmi les maires en Isère

On est très, très loin de la parité en Isère : on compte 19.3 % de femmes parmi les maires du département. Ce qui peut paraître très peu. Mais, c'est quand même mieux que les 16 % de la moyenne nationale. Et ce chiffre est identique quelque soit la taille des communes, qu'elles aient plus de 1 000 habitants (où la loi impose désormais la parité dans les conseils municipaux) ou moins.

Les grandes villes sont encore moins paritaires

Au final, au moment de l'élection du maire, c'est très majoritairement un homme qui est désigné pour présider le conseil. L'association des maires de France constate même que les grandes villes sont encore moins paritaires (12 % seulement de femmes pour les communes de 50 000 à 100 000 habitants).