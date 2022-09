En Lorraine, les Verts veulent croire à un "basculement" de la prise de conscience écologique

L'heure des retrouvailles, pour les militants et élus d'Europe Ecologie les Verts en Meurthe-et-Moselle. Ils ont fait leur rentrée, dimanche 4 septembre, à Maron, au Sud de Nancy. Une reprise dans un contexte particulier, après cet été caniculaire, marqué par de violents incendies.

"Les gens ont pris conscience, cet été, de l'urgence climatique, affirme la cheffe de file Europe Ecologie les Verts à la région Grand Est, Eliane Romani, sur France Bleu Sud Lorraine. Avant, ils craignaient pour leurs enfants, pour le futur. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à considérer que ce risque, et ils le craignent aussi pour eux, pour leur personne et pour leurs biens. C'est quelque chose qui est très nouveau."

On paye cash ce qui n'a pas été fait jusqu'ici -Eliane Romani

Cette prise de conscience va-t-elle se traduire dans les urnes pour les prochaines élections ? "Je ne me réjouis pas que les écologistes ont eu raison des alertes qu'ils ont posé depuis près de 50 ans. Je ne m'en réjouis pas, parce que je vois que ce qui arrive là, ça détruit des vies, ça détruit des territoires. Je trouve que c'est tout à fait dramatique et c'est effectivement lié à l'inaction climatique des gouvernements."

Malgré un faible score à la dernière élection présidentielle, les écologistes estiment que la dynamique est de leur côté. Ils sont parvenus à faire élire 23 députés à l'Assemblée nationale, et dirigent plusieurs grandes villes en France comme Strasbourg ou Grenoble.