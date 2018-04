La République en marche a lancé ce week-end le début officiel de sa campagne pour les élections européennes de 2019. Le parti présidentiel organise une "Grande marche pour l'Europe" et espère faire remplir 300 questionnaires sur le sujet dans le Roannais.

Roanne, France

Plus d'un an avant les élections, La République en marche a lancé ce samedi 7 avril le début officiel de sa campagne pour les européennes. Elles auront lieu en mai 2019. Le parti d'Emmanuel Macron lance une Grande marche pour l'Europe, six semaines pour faire du porte-à-porte en distribuant un questionnaire aux Roannais notamment.

Objectif : 100.000 questionnaires

Au niveau national, En marche espère faire remplir 100 mille questionnaires lors de son opération de porte-à-porte. Dans le Roannais, le comité du parti mise sur 2 à 300 questionnaires remplis.

Ce questionnaire, énoncé par les adhérents du parti, comporte huit questions. En voici une partie du contenu : "Si je vous dit Europe, ça vous fait penser à quoi ?", "Qu'est-ce qui ne marche pas en Europe ?", "À l'inverse, qu'est-ce qui marche bien en Europe?", "Est-ce que vous pensez que l'Europe a un impact concret sur votre quotidien à vous?", "Les trois priorités selon vous de l'Europe ?", "Une dernière chose que vous demanderiez à l'Europe pour améliorer votre quotidien?".

À l'issue de ces six semaines, "tous ces avis seront collectés, remontés au national qui en tirera une synthèse et qui permettra de construire un programme européen qui ressemblera vraiment aux gens" explique Pierre Bruère qui anime le comité En marche dans le Roannais.

►► Les élections européennes ont lieu en mai 2019

Les quartiers et communes choisis dans le Roannais

Plusieurs villes et quartiers de France ont été ciblés par La République en marche. Dans le Roannais aussi des secteurs ont été choisis explique Laure Déroche responsable du Comité En marche dans la Loire "le centre-ville de Roanne et son quartier Clermont Est, mais aussi Le Coteau, Villerest, Lentigny, Saint-Just-la-Pendue, Saint-Nizier-sous-Charlieu, Arcinges".