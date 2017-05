En Marche a déjà quatre candidats dans le Loiret pour les législatives

Le mouvement d'Emmanuel Macron, rebaptisé "La République en Marche" annonce que ses candidats pour les élections législatives seront connus d'ici jeudi midi. Ils seront 577, présents donc dans chaque circonscription. Dans le Loiret, quatre personnalités sont en bonne position.

Rien n'est encore officiel, mais dans le Loiret, quatre noms sont évoqués pour recevoir l'investiture du mouvement créé par Emmanuel Macron devenu Président de la République. Dans la 1ère circonscription, Orléans-Sud, il s'agit de Stéphanie Rist, 43 ans, rhumatologue à l'hôpital d'Orléans. Elle s'est lancée dans "l'aventure Macron" dès le début. Elle n'avait jamais milité auparavant.

On a franchi une première marche, celle des législatives c'est la deuxième, je ne sais pas si elle sera plus compliquée

Dans la 2ème circonscription, c'est le jeune référent d'En Marche dans le Loiret, Emmanuel Constantin, qui devrait défier le député sortant LR, Serge Grouard, ancien maire d'Orléans et fidèle de François Fillon. Un pari à l'image de ce que pourrait être cette bataille des législatives pour les candidats du mouvement d'Emmanuel Macron : difficile, compliqué même. Mais Emmanuel Constantin est confiant : "on nous a toujours promis des difficultés, on a parlé d'Emmanuel Macron comme d'un feu de paille. On a franchi une première marche, celle des législatives c'est la deuxième. Est-elle plus haute que la première, je ne sais pas, on va continuer à marcher".

Une femme, Jihanne Chelly, dans la 3ème circonscription et le Modem dans la 6ème

Dans la 3ème circonscription, Sologne-Gien, celle du sortant LR qui avait soutenu Bruno Lemaire lors de la primaire de la droite et du centre, Claude de Ganay, c'est une femme qui devrait être investie : Jihanne Chelly. Elle est aujourd'hui la première adjointe du maire de Briare. La 6ème circonscription, elle, reviendrait au Modem. Et c'est son porte-parole Richard Ramos conseiller municipal à Fay-aux-Loges, qui serait investi.

Restent les 4ème et 5ème circonscription, Montargis et Fleury-Pithiviers. Là l'arbitrage n'est pas définitif, en raison de la parité. Le mouvement souhaite présenter autant de femmes que d'hommes dans les six circonscriptions du Loiret