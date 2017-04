En Marche ! n'est pas "une maison d'hôte" en Moselle pour Béatrice Agamennone

Invité de France Bleu Lorraine à 7h45, Béatrice Agamennone la référente d'En Marche en Moselle a dévoilé le nombre d'adhérents du mouvement "de droite et de gauche": 2.280. Ils étaient 700 en octobre. "C'est une dynamique nouvelle que souhaitent les Français".

En Marche ! avance vite en Moselle. 2.280 adhérents fin Mars et de plus en plus de ralliements pour ce mouvement que Béatrice Agamennone considère "de droite et de gauche". "il y a de très bonnes idées à gauche comme la fonction sociale et à droite, avec la dimension économique, libérer l'entreprise" explique la responsable du mouvement. La directrice adjointe d'une entreprise de Metz, adjointe au maire Socialiste en charge des espaces verts se dit "plutôt de centre droit".

On veut renouveler la classe politique

Pour Béatrice Agamennone, "les Français n'ont plus confiance dans la politique, nous on préfère un soutien de la base, plutôt que des soutiens des élus". La référente d'En marche ! ajoute "on est pas une maison d'hôte"

Une brochette d'adjoints tous en marche

Enfin concernant la mairie de Metz, la situation est "tenable" pour Béatrice Agamennone. 10 adjoints au maire soutiennent Emmanuel Macron, alors que le maire PS Dominique Gros est derrière Benoît Hamon. "On ne va pas le faire renier ses convictions".

Gérard Collomb maire Socialiste de Lyon et soutien d'Emmanuel Macron est en meeting ce mardi soir à 19h à TCRM Blida à Metz.