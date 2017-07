En Marche: Nathalie Niel la référente du mouvement dans le département quitte ses fonctions

Nathalie Niel quitte ses fonctions de référente du mouvement En Marche! dans le département. Selon elle, sa mission est terminée.

Nathalie Niel annonce par voie de communiqué quitter ses fonctions de référente du mouvement En Marche! dans le département ce vendredi. Une annonce qui tombe alors que le nouveau parti La République En Marche réunit sa première convention ce samedi pour dévoiler sa feuille de route pour les 5 années à venir.

L'ancienne référente déclare que sa "mission principale était de travailler à ce qu'Emmanuel Macron soit élu président de la République" et que désormais "avec la création du parti, on rentre dans de la gestion, dans ce qu'il y a de plus traditionnel pour un parti".

Nathalie Niel: "j'ai vraiment tourné une page" Copier

Nathalie Niel veut désormais "prendre le temps de réfléchir autrement afin de contribuer concrètement au renouvellement des pratiques politiques". Une chose "difficile à faire dans le département actuellement" en référence à l'élection de Vincent Bru et Florence Lasserre David, deux candidats à la double étiquette MoDEM / En Marche! élus, sans son soutien.

Nathalie Niel avait été nommée en septembre 2016, malgré cette démission, elle affirme "rester simple adhérente".