Présidentielle dans le Territoire de Belfort : "Nous ferons encore mieux au second tour" : Bruno Kern, En Marche

Dans le Territoire de Belfort, Emmanuel Macron est arrivé deuxième du premier tour de la présidentielle, derrière Marine Le Pen, contrairement au score national. Bruno Kern, militant En Marche, compte inverser la tendance au second tour le 7 mai et arriver en tête devant le FN.

Au premier tour de l'élection présidentielle, et avec des résultats qui peuvent encore varier de quelques pourcentages, Emmanuel Macron arrive en tête avec 23,75% des voix, suivi par Marine Le Pen à 21,53%. En revanche, dans le Nord Franche-Comté et toute la région Bourgogne-Franche-Comté (excepté en Côte-d'Or), c'est Marine Le Pen qui est en tête, à 25.09% contre 21.89% pour Emmanuel Macron. Un score auquel a notamment réagi Bruno Kern. Soutien d'Emmanuel Macron dans le Territoire de Belfort, il était l'invité de France Bleu Belfort-Montbéliard pour la matinale spéciale présidentielle ce lundi matin.

On fera mieux au second tour"

Bruno Kern refuse de voir une demi-victoire pour son candidat. "Le Front National est en tête dans toute la région Grand Est. J'aurais été déçu si Emmanuel Macron était arrivé troisième à Belfort, ce n'est pas le cas", explique-t-il. Il estime même que le mouvement d'Emmanuel Macron "fera encore mieux au second tour". De là à y voir une victoire déjà acquise ? "Non", répond Bruno Kern. "Mais les responsables politiques portent bien leur nom, ils appellent à voter Emmanuel Macron et ça nous donne de sérieuses chances de voir Emmanuel Macron l'emporter le 7 mai", estime-t-il.

Appel du pied aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon

Du côté du Front national, on désigne le candidat d'En Marche comme "l'héritier de François Hollande". Mais là encore, pas question d'y voir un obstacle à la victoire d'Emmanuel Macron pour Bruno Kern : "Ils n'ont pas de fond, pas d'idées, alors ils s'accrochent à ça". Le soutien d'Emmanuel Macron dans le Territoire de Belfort compte sur les "300 personnes" du comité de soutien au candidat d'En Marche pour booster la campagne et encore gagner des voix au second tour. "Nous sommes soixante sur le terrain, on va retourner au travail". Et Bruno Kern d'évoquer l'abstention. "C'est une forme de désespoir, un message qui nous est passé. Mais il y a déjà plus de votants qu'en 2012 et c'est grâce à des gens comme Emmanuel Macron et également Jean Luc Mélenchon", estime-t-il. Un appel du pied aussi aux 18% d'électeurs qui ont voté pour le candidat de "La France Insoumise" au premier tour dans la région.

Les résultats d'Emmanuel Macron au premier tour, département par département

Le vote Macron au premier tour, département par département. © Visactu

Les résultats dans votre commune