En Mayenne, 6 communes nouvelles au 1er janvier 2019

Argenton-Notre-Dame, France

Cela fait maintenant plusieurs années que la loi autorise des regroupements de communes.

Au 1er janvier 2018, la France comptait 560 communes nouvelles sur l’ensemble du territoire métropolitain, regroupant près de 1.900 communes et 1.900.000 habitants. Un mouvement afin de mutualiser les moyens humains et matériels pour maintenir, voire développer des services publics aux habitants et peser davantage au sein d'un territoire.

Des équipes municipales mayennaises ont donc fait le choix de fusionner à partir de ce 1er janvier 2019.

6 communes nouvelles apparaissent sur la carte départementale.

Le rapprochement le plus important est celui de Château-Gontier avec Azé et Saint-Fort. Château-Gontier-sur-Mayenne, le nom de cette nouvelle entité locale, devient la 2ème ville la plus peuplée de la Mayenne avec 17.200 habitants.

La Roche-Neuville (Loigné-sur-Mayenne et Saint-Sulpice), Montsûrs (Montsûrs-Saint-Cénéré, Deux-Evailles, Montourtier, Saint-Ouën-des-Vallons), Evron (Evron, Châtres-la-Forêt, St-Christophe-du-Luat), Gennes-Longuefuye (Gennes-sur-Glaize et Longuefuye), Bierné-les-Villages (Bierné, Argenton-Notre-Dame, Saint-Laurent-des-Mortiers, Saint-Michel-de-Feins).