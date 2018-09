La permanence du Rassemblement National en Mayenne, est toujours là, elle.Ce n'est pas le cas de toutes. Un tiers des permanences départementales en France ont fermé, selon les informations de France Inter. En cause, les difficultés financières du parti.

Deux millions d'euros bloqués

La justice a saisi, avant l'été, deux millions d'euros à titre préventif, dansl'affaire des assistants présumés fictifs au parlement européen. Le siège du RN ne verse plus un centime aux fédérations. Or certaines n’ont pas les moyens de payer seules leur loyer. Le parti n'a donc plus de permanence dans la Manche, les Vosges, en Corse, ou dans le Morbihan.

"On a notre permanence parce qu'on peut gérer sur nos fonds propres".

Jean-Michel Cadenas, le délégué départemental du Rassemblement National en Mayenne, nous reçoit à la permanence rue Saint-Martin à Laval. "On a notre permanence parce qu'on peut gérer sur nos fonds propres. L'essentiel de nos rentrées financières provient des cotisations des adhérents. Dans la mesure où nous avons un flot d'adhérents qui se renouvelle assez régulièrement, nous n'avons pas connu de problèmes financiers particuliers", assure Jean-Michel Cadenas.

"En ce qui nous concerne, ça gène dans la mesure où les campagnes d'affichages qui étaient prévues n'ont pas été faites, puisque le siège n'a pas été en mesure de les financer. Pour le reste, ça ne gène pas la fédération de la Mayenne puisqu'elle fonctionne sur ses fonds propres", explique le délégué départemental du parti.

"Le siège n'a pas été en mesure de financer les campagnes d'affichages".

Marine Le Pen avait par exemple prévue une campagne d'affichage où elle devait apparaître aux côtés du ministre de l’intérieur italien, Matteo Salvini. Ces affiches n'ont pas été imprimées, faute d'argent. Mais le parti vient de changer de nom, il aurait donc bien besoin de l'afficher partout.

Marine Le Pen fait sa rentrée politique le week-end prochain

Le Rassemblement Rational saura le 26 septembre s'il reste privé de deux millions d'euros de financements publics. Le parti a lancé un appel aux adhérents, il a récolté un peu moins de 600 000 euros.

Mais certains salariés du parti, ils sont une quarantaine au siège à Nanterre, pourraient être licenciés. Leurs salaires coûtent 250 000 euros au parti par mois, trois millions d’euros par an, selon les informations de France Inter. Beaucoup trop, aux yeux de la direction.

Marine Le Pen rassemble les cadres de son parti le week-end prochain à Fréjus dans le Var, elle y fera un meeting. En Mayenne, le RN revendique entre 100 et 200 adhérents.