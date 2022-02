En Mayenne, cet élu de gauche ne parrainera ni ne votera pour un candidat de gauche : "divisions mortifères"

Antoine Valprémit, maire de Sacé et conseiller départemental divers gauche, n'apportera ni son parrainage ni sa voix à l'un des nombreux candidats de gauche à l'élection présidentielle, agacé et déçu par les divisions de son camp qu'il juge mortifères.

Le maire de Sacé et conseiller départemental divers gauche Antoine Valprémit s'explique longuement sur le réseau social twitter pour annoncer qu'il ne parrainera aucun des candidats de gauche à l'élection présidentielle, "le pouvoir ne les intéresse plus sinon ils seraient mis d'accord depuis longtemps pour gouverner". L'élu mayennais est désespéré par les "divisions mortifères" de son camp.

Selon les sondages, Emmanuel Macron, Président sortant qui n'est toujours pas officiellement entré en campagne, caracole en tête des intentions de vote. En 2017, comme des millions d'électeurs de gauche, Antoine Valprémit avait été séduit par le projet de celui qui fut l'un des principaux collaborateurs et ministres de François Hollande. 5 ans plus tard, c'est fini, "je n'y crois plus, sa politique économique est clairement favorable au capitalisme financier. Le ruissellement ne fonctionne pas, les inégalités ne sont pas réduites" poursuit-il, estimant que le parti En Marche est une coquille vide.

Antoine Valprémit ne croit donc pas une seule seconde que la gauche parviendra au second tour de la présidentielle, "je serai là pour aider à refonder une gauche qui a vraiment envie de réfléchir, de travailler et de mener le combat des idées face à la droite et l'extrême-droite" conclut le maire de Sacé.