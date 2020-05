En Mayenne, installation des conseils municipaux élus : "enfin ! je n'attendais que ça"

Certains candidats attendent le second tour des élections municipales. Ils sont impatients probablement de relancer la campagne municipale. D'autres étaient également très impatients mais pour d'autres raisons : ils avaient été élus dès le 1er tour le 15 mars dernier et patientaient depuis pour prendre officiellement leurs fonctions, dans plus de 30.000 communes en France. Mais la période de confinement a mis un coup d'arrêt à la vie municipale.

Avec le déconfinement et une situation sanitaire qui s'améliore, les conseils municipaux élus ont pu être installés officiellement ce lundi.

Aurélie Mahier est soulagée. Cette commerçante fait partie de la liste qui a battu le maire sortant de Craon, Claude Gilet : "enfin, ça y est ! Je suis une amoureuse de ma commune. J'ai vraiment envie d'avoir un agenda encore plus chargé pour aider mes concitoyens. Il y a eu un long temps d'attente et pendant ce temps-là on a travaillé pour être tout de suite prêt. On ne fait pas de la politique à Craon, on fait du bon sens".

Dans le nord du département, un homme connaît, lui, une situation très particulière, peut-être même inédite. Josselin Chouzy met un terme à ses fonctions d'adjoint au maire de Belgeard mais la politique ne s'arrête pas là pour lui car il est candidat LREM à Mayenne où un second tour doit être organisé : "j'ai passé 6 bonnes années. J'aurais pu prendre le choix de la facilité en prenant la succession de mon père. Je n'ai aucune amertume. Je ne regrette absolument rien".

Le second tour des élections municipales pourrait se dérouler au mois de juin. Une date qui ne convient pas à Josselin Chouzy. Trop tôt, beaucoup trop proche de la pandémie de Covid-19 : "je connais des gens qui hésiteront et qui n'iront pas voter et je les comprends".