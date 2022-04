En Mayenne, la curieuse distribution de la propagande électorale pour le premier tour de la présidentielle

Après les couacs de la distribution de la propagande électorale des départementales et régionales de l'an dernier, un nouveau dysfonctionnement dans la distribution a été relevé en Mayenne. À Méral, dans le Sud-Mayenne, certains habitants n'ont rien reçu alors qu'un peu plus au sud, à Bouchamps-lès-Craon, tous les votants ont eu la propagande en double.

Aucune enveloppe dans la boîte aux lettres

Au total, une quarantaine d'habitants n'a rien eu dans la boîte aux lettres sur les 761 votants à Méral. Huguette, une retraitée qui fait partie des habitants qui n'ont rien reçu, a été un peu chamboulée dans ses habitudes. "Les autres années, je n'avais pas de problème, mais je ne suis pas la seule dans ce cas", indique-t-elle. Ses voisins aussi n'ont rien eu dans leurs boîtes aux lettres, "les quatre maisons autour", nous dit Huguette. Selon un recensement établi par le maire de Méral, Richard Chamaré, plusieurs rues ou lotissements sont concernés, notamment la route de la Place, dans la rue Victoire Brielle ou dans le lotissement du Moulin à vent.

Comme Huguette, Jean Marie lui aussi attend toujours sa propagande électorale. C'est pourtant un plus pour les anciens qui prennent le temps de réfléchir. "Surtout les personnes âgées, de plus de 70 ans, ils attendent ces professions de foi", nous dit-il. Surtout ceux qui veulent prendre leur bulletin et le déposer directement le jour de l'élection dans l'urne. Contactée, la Préfecture explique que le problème est dû à un changement d'adresse ou des boîtes aux lettres non accessibles. C'est impossible selon le maire de Méral qui est en colère. "Ils n'ont pas déménagé, ils sont toujours dans la commune depuis 25-30 ans, les boîtes aux lettres n'ont pas changé de place, ce sont toujours les mêmes", s'agace Richard Chamaré au micro de France Bleu Mayenne, "ce n'est pas un bon argument, ça me met en colère parce que c'est une compétence de l'État de bien faire les choses sur ce dossier-là".

Jean-Marie Logeais, habitant de Méral, n'a rien reçu non plus pour le premier tour de la présidentielle. © Radio France - Alexandre Frémont

Les habitants oubliés espèrent en tout cas qu'ils auront bien leur propagande pour le second tour le 24 avril prochain. Un responsable de la Poste a appelé le maire de Méral pour tenter de régler le problème, Richard Chamaré a proposé à la Préfecture de recevoir des enveloppes vierges, avec la propagande électorale à l'intérieur, pour les distribuer éventuellement aux habitants qui ne l'auraient une nouvelle fois pas reçu pour le second tour.

La propagande électorale reçue en double

Au contraire, à Bouchamps-lès-Craon, tous les inscrits sur les listes électorales ont reçu en double la propagande électorale. "Au début, ça nous a un peu surpris", affirme Jean-Eudes Gaubert, le maire de la commune au micro de France Bleu Mayenne, "ça nous a fait sourire parce que l'année dernière lors des élections départementales et régionales, on n'avait rien reçu et là on avait tout en double, donc on s'est dit que c'était peut-être un rattrapage de l'année dernière", ironise le maire.

Le maire de Bouchamps-lès-Craon, Jean-Eudes Gaubert, sourit mais il trouve cette situation étonnante. © Radio France - Alexandre Frémont

"Quand on parle d'écologie aujourd'hui, alors qu'on a tout en double, tout va partir à la poubelle", regrette-t-il. Il compare avec les communes aux alentours, où il y a aussi des cas particuliers. "Il y a un couple par exemple où la dame a reçu en double et son conjoint rien du tout", se souvient Jean-Eudes Gaubert, "on a aussi certains qui ont bien reçu les professions de foi mais dedans il n'y avait pas les petits papiers blancs bulletins de vote donc on voit que dans la mise sous pli il y a eu des dysfonctionnements".