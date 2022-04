En Mayenne, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, appelle à se mobiliser pour Emmanuel Macron

La ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, est en Mayenne ce jeudi au lendemain du débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Opération tractage et réunion publique militante à trois jours du second tour de l'élection présidentielle.