Législatives 2022 : la Nupes envoie ses troupes dans le Sud-Mayenne pour son candidat Grégory Boisseau

Dans la deuxième circonscription de la Mayenne, la gauche a de plus en plus d'appétit. Les résultats du premier tour des élections législatives n'ont pas coupé sa faim bien au contraire. Grégory Boisseau, le candidat de la NUPES (La Nouvelle Union populaire écologique et sociale) a rassemblé 23,89% des voix, juste derrière Géraldine Bannier. La députée sortante arrive en tête avec seulement 1.185 voix d'avance.

Tous les militants sont envoyés dans le Sud-Mayenne

Dès lundi matin, la Nupes annonçait la couleur : "On appelle à voter en masse pour Grégory Boisseau" déclarait Marion Détais candidate défaite dans la 3e circonscription et responsable de La France Insoumise en Mayenne. "Nous allons mettre toutes nos forces dans la bataille" poursuit-elle. Cela veut concrètement dire que 70 militants de gauche, de toutes les circonscriptions mayennaises, vont partir sur le terrain dans le sud du département cette semaine. Des écologistes, des socialistes et des insoumis "pour faire du porte à porte. On a cinq jours pour convaincre" déclare Solène Mesnager, une des coordinatrices de la Nupes en Mayenne. Les plus grandes communes du secteur seront priorisées par la gauche pour cette deuxième partie de campagne électorale.

Convaincre les 18-30 ans

Des moyens mutualisés avec tous les états-majors des différents partis qui composent l'alliance à gauche et un objectif pour tenter de renverser la table : convaincre les abstentionnistes dans une tranche d'âge de 18-30 ans. "C'est là que se trouve notre réserve de voix pour le second tour" estime Grégory Boisseau. "Il y a une défiance envers les hommes politiques depuis très longtemps dans notre pays. Moi je ne suis pas une machine politique qui répète ce qu'on me dirait de là-haut... je suis nature" argue l'animateur de Meslay-du-Maine. Géraldine Bannier elle, devrait profiter des voix du candidat dissident macroniste et battu dimanche soir, Christophe Langouët. "Mais peut-être que des déçus du bilan de la députée sortante nous choisirons aussi" espère le candidat de la gauche.