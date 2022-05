En Mayenne, le parti Les Républicains est dans le creux de la vague

Pour Bruno Lirzin, militant LR, depuis les années 90 et le mandat de François D'Aubert à la mairie de Laval, le déclin de son parti, tant en Mayenne qu'au niveau national, est dû à un seul homme. "Emmanuel Macron, a voulu tuer les partis, pour se retrouver en face à face avec le Rassemblement National. Il y est arrivé. Je pense que notre programmé à la présidentielle était tout à fait à la hauteur des espérances des concitoyens. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs un peu copié" juge-t-il.

Et face à des électeurs plus volubiles, moins attachés à la logique des partis politiques, rien a arrangé les affaires des Républicains explique Pierre-Élie Guyon, le responsable des jeunes LR en Mayenne. "On n'a pas été bons en communication, on n'a pas su donner des idées fortes comme Nicolas Sarkozy a pu le faire en 2007. "Travailler plus pour gagner plus", c'est un slogan qui parlait à tout un chacun" explique le militant. Le 27 avril dernier, une des figures du parti a annoncé son départ, Samia Soultani ne se sentant "plus en phase" avec sa famille politique. Il y a dix ans déjà, en 2012, le député mayennais Yannick Favennec en avait fait de même pour rejoindre l'UDI.

Pouvoir d'achat, santé et agriculture

Les élections législatives doivent permettre de recentrer le débat sur des thèmes qui parlent en Mayenne : le pouvoir d'achat, l'accès aux soins, mais aussi la défense des agriculteurs. "_La mesure qu'il faudrait retenir c'est de sécuriser les revenus agricoles_. Nous nous y attacherons. Aujourd'hui, leurs revenus sont trop fluctuants, en fonction des crises et du contexte économique" déclare Alexandre Maillard, le candidat LR sur la première circonscription de la Mayenne.

Les prochaines élections législatives doivent en quelque sorte redorer le blason des LR, redonner confiance aux militants. Ils étaient près de 600 en 2007. Ils sont environ 300 aujourd'hui. "Vous savez, _nous n'avons pas le monopole de la crise des partis politiques_, mais nous avons perdu des élections. Il y a une perte de vitesse c'est une réalité. Mais dans une démocratie vous avez besoin de partis politiques car ce sont des lieux de formations, de débats. Et pour faire avancer une société il faut débattre" tempère Guillaume Chevrollier, sénateur et président des Républicains en Mayenne.