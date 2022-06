En Mayenne, les adhérents du parti Les Républicains refusent d'être des "béquilles de la Macronie"

Le gouvernement n'a pas réussi à obtenir de majorité absolue à l'Assemblée nationale : il va donc devoir chercher des alliances pour faire voter ses projets de loi. Les députés Les Républicains refusent de s'allier avec la majorité présidentielle et veulent former une opposition constructive.

Xose Bouzas / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Le parti Les Républicains a obtenu 61 sièges à l'Assemblée nationale, lors du second tour des élections législatives ce dimanche 19 juin.

Les députés de la majorité présidentielle vont-ils trouver des alliés à l'Assemblée nationale pour faire voter des lois ? L'équation s'annonce compliquée au lendemain du second tour des élections législatives. La coalition Ensemble a échoué à réunir une majorité absolue et va donc avoir besoin de voix supplémentaires au sein de l'Hémicycle. Parmi les réserves de voix, le gouvernement compte sur celles des Républicains : les LR ont obtenu 61 sièges à l'Assemblée nationale. Cette alliance potentielle avec la majorité présidentielle crispent en tout cas les militants. En Mayenne, les adhérents LR appellent les députés à refuser tout contrat avec le gouvernement.

Une opposition constructive

Le patron des LR, Christian Jacob, l'a annoncé juste après les résultats du second tour : le parti doit rester dans l'opposition. Cette ligne adoptée au niveau national est largement acceptée en Mayenne. "Il ne faut pas que l'on soit absorbés", souligne pour Stéphanie Hibon-Arthuis, une adhérente du parti en Mayenne, qui est également ancienne élue à la mairie de Laval.

Cette opposition des Républicains se veut constructive. Les députés LR pourraient voter un projet de loi proposé par le gouvernement, à condition qu'il soit proche des valeurs du parti. Ils pourraient se prononcer en faveur de la réforme des retraites ou encore d'un texte sur le pouvoir d'achat. "L'abaissement du prix à la pompe d'1,50 euros le litre, on sera tout à fait d'accord. À partir de là, oui, la loi sera votée", affirme Alexandre Maillard, le secrétaire départemental des LR en Mayenne. Celui qui était candidat aux législatives dans la 1ère circonscription de la Mayenne met en garde : être constructif ne signifie pas être à la merci du gouvernement. "Moi, je ne suis pas favorable à ce que notre parti soit la béquille de la Macronie. Nous sommes en opposition depuis cinq ans, donc ça rime à rien aujourd'hui de devenir une filiale de la Macronie", pointe du doigt Alexandre Maillard.

Si le texte est très proche de nos convictions, en ce cas, je pense qu'il faudra y aller.

Pierre-Élie Guyon, responsable des jeunes LR en Mayenne

Certains députés Les Républicains pourraient malgré tout céder à l'appel du pied de la majorité présidentielle et rejoindre le groupe Ensemble à l'Assemblée nationale. Benjamin Dugué, élu municipal LR à Saint-Ouën-des-Toits, y voit un "mal pour un bien". "Ça fera un écrémage. Il y a beaucoup de jeunes, notamment depuis un ou deux ans, qui se mobilisent à droite. Ça peut être le renouveau du parti. Est-ce que ce n'est pas le renouveau de la droite en étant une droite un petit peu plus classique, avec des valeurs plus à droite qu'au centre?", lance ce jeune militant, qui a adhéré au parti Les Républicains il y a deux ans. Il en est persuadé cette opposition des LR à la majorité présidentielle permettra de clarifier la ligne du parti.