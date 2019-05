En Mayenne, les jeunes ont voté vert aux Européennes. "Marcher ne suffit plus, il faut faire des actions"

Marie Chureau et Antoine Piron deux membres du mouvement Youth for Climate en Mayenne

Département Mayenne, France

En Mayenne, comme en France, les jeunes se mobilisent pour le climat dans les rues ... et dans les urnes ! Aux élections européennes de dimanche dernier, le parti Europe-Écologie-les-Verts a atteint la barre des 13% de voix, se hissant à la troisième place derrière le Rassemblement National (19,6%) et La République En Marche (25,88%). Une première dans l'histoire du département.

La mobilisation des jeunes, et particulièrement des primo-votants explique en partie le bon score d'EELV. D'ailleurs dès dimanche, un sondage Harris Interactive estimait que 22,1% des électeurs âgé de 18 à 34 ans ont voté pour ce parti en France. Des jeunes électeurs qui veulent désormais que les élus passent des paroles aux actes. Après avoir voté pour la première fois dimanche, Marie Chureau, 18 ans, élève de terminal ES au lycée Douanier Rousseau de Laval, espère que les députés européens français vont porter certains messages. "Ce serait bien de décréter l'urgence climatique en France par exemple. Le parlement britannique et irlandais l'ont fait il y a quelques mois. C'est symbolique certes, mais cela participerait à la prise de conscience" estime l'élève.

Sondage Harris Interactive du dimanche 26 mai 2019 - Harris Interactive

Désobéissance civile ?

Comme un écho à ces volontés, et là aussi ce ne sont encore que des paroles, mais ce mardi le président de la République Emmanuel Macron s'est exprimé depuis Bruxelles et semble avoir pris la mesure du vote vert aux élections. "Le premier projet c'est de répondre à l'urgence climatique. C'est un message très fort de ces élections en France mais partout en Europe. Nous devons bâtir avec ceux qui portent cette vision" a déclaré le chef de l'État devant la presse.

Mais pour Antoine Piron, un des leaders du mouvement "Youth for Climate" en Mayenne (Les Jeunes pour le Climat), des actions environnementales d'urgence doivent être vites décidées, lui qui ne manquent pas d'idées. "Sur le kérosène il faut une vraie taxation et la suppression des vols à courte distance en avion" déclare le lycéen. "En France on a un réseau ferroviaire très développé, et si on l'utilise pas : à quoi bon avoir dépensé des sommes faramineuses dans le parc ferroviaire ?" s'interroge celui qui est à l'origine des marches pour le climat dans Laval. Le référent souhaite désormais organiser des actions coup-de-poing et pourquoi pas avec des agriculteurs ? Les jeunes évoquent même la désobéissance civile pour faire bouger les choses.

Selon l'étude "Sociologie des électorats et profil des abstentionnistes" réalisée par Ipsos/Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions, 39% des électeurs âgés de 18 à 24 ans se sont déplacés ce dimanche, ce qui explique aussi la poussée des écologistes.