En meeting à Bessières dimanche, Marine Le Pen veut cibler les "terres oubliées des politiques"

Occitanie, France

À un peu moins de trois mois du scrutin, la campagne du Rassemblement national pour les Européennes s'invite en Occitanie. Marine Le Pen est en meeting à Bessières, en Haute-Garonne, ce dimanche. Loin des Zéniths des grandes villes, elle veut s'adresser aux "terres oubliées par les politiques".

Cette "France des oubliés", estime la présidente du Rassemblement national, qui "doit reprendre le premier plan dans la vie politique", selon elle. Ces meetings "délocalisés" sont un moyen pour Marine Le Pen, de donner l'opportunité à "tous les Français" de s'inviter et pas uniquement les militants.

Le meilleur moyen de sauver l'Europe, c'est de tourner la page de l'Union européenne - Marine Le Pen sur France Bleu Occitanie

Aucune contradiction à faire campagne pour les élections européennes sur des arguments eurosceptiques pour Marine Le Pen : "on va se gêner", lance-t-elle. Elle appelle les peuples à reprendre la main sur les décisions de l'Union européenne et plaide à nouveau pour une "alliance européenne des nations" délivrée de ce qu'elle appelle les 'technocrates'.

22% d'intentions de vote dans les sondages

Un discours qui semble faire mouche à l'approche du scrutin puisque les derniers sondages placent le Rassemblement national au coude-à-coude avec la République en Marche, avec 22% d'intentions de vote pour chaque parti. La présidente du RN ne fait pas de lien direct entre ces sondages favorables et le mouvement des gilets jaunes, bien que, selon elle, il corresponde à ce que son parti défend depuis des années.

Si Emmanuel Macron arrive en tête aux Européennes, il ne sentira plus aucun frein à la mise en œuvre de sa politique de dérégulation - Marine Le Pen

Peu importe que le scrutin soit européen, Marine Le Pen appelle à "battre Emmanuel Macron". "À un moment donné, les Français doivent choisir, déclare-t-elle, est-ce qu'ils donnent un bon point à Emmanuel Macron en lui disant 'continuez comme ça', ou bien est-ce qu'ils mettent le Rassemblement national en tête pour qu'Emmanuel Macron comprenne qu'il ne peut pas continuer comme ça ?"

Marine Le Pen persiste et signe

Le 24 février dernier, lors d'un meeting à Caudry, dans le Nord, Marine Le Pen déclarait qu’un « migrant fraîchement débarqué peut toucher plus qu’un retraité ayant travaillé toute sa vie ». Une assertion démentie notamment par nos confrères de franceinfo : dans leur démonstration, ils expliquent qu'au maximum, un demandeur d'asile seul peut bénéficier de 440,20 euros d'aides par mois pour se nourrir, s'habiller et se loger. L'allocation de solidarité aux personnes âgées, elle, se porte à 868,20 euros mensuels pour une personne sans ressources et seule, et 1 347,88 euros pour un couple sans ressources.

Mais la leader du RN n'en démord pas : les retraités touchent moins, "c'est une réalité" maintient-elle, ajoutant que "le minimum vieillesse qu'ils touchent sera remboursé sur leur succession". Elle répète que pour elle, "la solidarité nationale doit d'abord être en priorité, réservée aux plus modestes d'entre nous".

Marine Le Pen qui sera donc en meeting, ce dimanche, à 15 heures, à l'espace Armonia, de Bessières, en Haute-Garonne.