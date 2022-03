En meeting à Brive Valérie Pécresse cultive son image d'héritière de Jacques Chirac

Valérie Pécresse, la candidate des Républicains à l'élection présidentielle, était en meeting à Brive ce vendredi soir. L'un des rares qu'elle avait mis à son programme dans le grand quart sud-ouest de la France. La salle des Trois-Provinces était comble. 800 personnes environ. Elle a certes des attaches familiales dans le département mais sa venue en Chiraquie était sans doute symbolique. Elle y a beaucoup cultivé son image d'héritière de Jacques Chirac.

Le soutien de Claude Chirac

Et quel meilleur symbole de l'héritage Jacques Chirac que la présence de Claude Chirac ? Élue de la Corrèze celle-ci a officialisé son soutien à Valérie Pécresse. Et elle était au premier rang au meeting. Les premier mots de la candidate ont été pour elle : "ton soutien aujourd'hui, il me touche et il m'honore". Par la suite Valérie Pécresse a cité le nom de Jacques Chirac à de très nombreuses reprises. Son mentor a-t-elle souligné qui lui "a donné (sa) chance. C'est lui qui a semé en moi cette petite graine qui a germé de la politique". Jacques Chirac dont elle revendique aussi les valeurs et qu'elle a souvent opposé dans son discours aux autres candidats. "Jamais on aurait entendu Jacques Chirac dire qu'il voulait emmerder certains Français".

Valérie Pécresse et Claude Chirac côte à côte : image symbolique de ce meeting en Chiraquie © Radio France - Philippe Graziani

Les Corréziens séduits

Une filiation que les Corréziens présents au meeting briviste lui ont unanimement reconnue. Ils sont conquis. "On adhère complètement, on y croit. C'est une vrai chiraquienne qui va amener la politique qu'on souhaite" dit l'un. "C'est vrai que c'est son héritage. Maintenant, elle s'adapte à la période d'aujourd'hui. C'est l'idéal" dit une autre. Ce que résume plus simplement encore un troisième : Je suis un ancien chiraquien. Je serais pas là sinon". Et beaucoup rêvent qu'elle soit la future présidente de la République. Le retour de la Chiraquie à l'Elysée en somme.